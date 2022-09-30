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Украинские наводчики встретились с жителями Запорожья, чьи дома разбомбили - РИА Новости, 30.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820537225.html
Украинские наводчики встретились с жителями Запорожья, чьи дома разбомбили
Украинские наводчики встретились с жителями Запорожья, чьи дома разбомбили - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские наводчики встретились с жителями Запорожья, чьи дома разбомбили
Наводчики из Полог встретились с жителями своего города, чьи дома были повреждены при артиллерийских обстрелах со стороны украинских войск, в том числе по их... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:36
2022-09-30T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожье
европа
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ПОЛОГИ (Запорожская область), 30 сен - РИА Новости. Наводчики из Полог встретились с жителями своего города, чьи дома были повреждены при артиллерийских обстрелах со стороны украинских войск, в том числе по их наводке, передает корреспондент РИА Новости.Евгений Маслюк и Александр Дубный были задержаны бойцами Росгвардии после того, как была установлена их связь с украинскими войсками в качестве наводчиков и сбора информации о передвижении российских войск."Мы с начала военной операции были записаны в тероборону. Оружие, которое было у нас на руках, мы отказались добровольно сдать. Мы передавали информацию о передвижении российских военных и координаты. У нас было украинское телевидение, и там говорили, что это нужно для победы. Мы не ожидали, что начнут бомбить гражданских. Нам говорили, что собирают базу данных "предателей". Мы ждали украинскую армию, но нас обманули и разбомбили", - сказали обвиняемые при встрече с одним из жителей их города в районе, где ударами со стороны украинских войск было разрушено несколько жилых домов."Мы сделали невосполнимую ошибку. И невозможно представить, какое количество жертв было бы, если не работа российских ПВО. Мы хотели бы извиниться перед нашими согражданами, мы не ожидали такого", - отметил Маслюк.Один из задержанных также рассказал, что не исключает, что по одной из его наводок был нанесен удар по жилому дому, в результате чего погибла его двоюродная сестра.Пожилой житель Полог, встретившись с наводчиками в присутствии корреспондента РИА Новости, отметил, что украинская армия уничтожала гражданскую инфраструктуру, чтобы впоследствии обвинить в преступлениях Россию.Наводчики после разговора с жителями выразили готовность принять участие в восстановлении разрушенных домов в качестве рабочих, если им будет предоставлена такая возможность. "Мужчина полностью прав. Пострадали мирные граждане, и им после этого негде жить. Мы готовы восстанавливать разрушения в родном городе и помогать жителям, которые потеряли свое жилье из-за наших действий", - добавил Дубный.Пологи - один из прифронтовых городов в Запорожской области, где украинская артиллерия систематически обстреливает жилые кварталы, в результате чего разрушены частные дома, многоквартирные здания и объекты сельскохозяйственной инфраструктуры. В результате ракетных ударов погибли мирные граждане.
https://ria.ru/20220831/svo-1813308605.html
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"Нас обманули": украинские наводчики извиняются перед жителями Запорожской области
"Нас обманули": украинские наводчики извиняются перед жителями Запорожской области
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в мире, россия, запорожье, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Европа
11:36 30.09.2022 (обновлено: 11:46 30.09.2022)
 
Украинские наводчики встретились с жителями Запорожья, чьи дома разбомбили

Украинские наводчики извинились перед жителями Запорожья, чьи дома разбомбили

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ПОЛОГИ (Запорожская область), 30 сен - РИА Новости. Наводчики из Полог встретились с жителями своего города, чьи дома были повреждены при артиллерийских обстрелах со стороны украинских войск, в том числе по их наводке, передает корреспондент РИА Новости.
Евгений Маслюк и Александр Дубный были задержаны бойцами Росгвардии после того, как была установлена их связь с украинскими войсками в качестве наводчиков и сбора информации о передвижении российских войск.
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"Мы с начала военной операции были записаны в тероборону. Оружие, которое было у нас на руках, мы отказались добровольно сдать. Мы передавали информацию о передвижении российских военных и координаты. У нас было украинское телевидение, и там говорили, что это нужно для победы. Мы не ожидали, что начнут бомбить гражданских. Нам говорили, что собирают базу данных "предателей". Мы ждали украинскую армию, но нас обманули и разбомбили", - сказали обвиняемые при встрече с одним из жителей их города в районе, где ударами со стороны украинских войск было разрушено несколько жилых домов.
"Мы сделали невосполнимую ошибку. И невозможно представить, какое количество жертв было бы, если не работа российских ПВО. Мы хотели бы извиниться перед нашими согражданами, мы не ожидали такого", - отметил Маслюк.
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Один из задержанных также рассказал, что не исключает, что по одной из его наводок был нанесен удар по жилому дому, в результате чего погибла его двоюродная сестра.
Пожилой житель Полог, встретившись с наводчиками в присутствии корреспондента РИА Новости, отметил, что украинская армия уничтожала гражданскую инфраструктуру, чтобы впоследствии обвинить в преступлениях Россию.
"Пологи просто бросили (украинские военные) до прихода российской армии. А когда мы получали гуманитарку, сразу говорили, что мы сепаратисты. Такие люди, как они (наводчики), делали это даже не за идею, а за кусок хлеба. Мы и они понимаем, что украинская власть ничего не даст. Экономика кончена. И если нас Россия бросит, мы останемся голыми и нищими. Европа и США нас не возьмут - это (разрушенные дома) результат их политики", - сказал мужчина.
Наводчики после разговора с жителями выразили готовность принять участие в восстановлении разрушенных домов в качестве рабочих, если им будет предоставлена такая возможность. "Мужчина полностью прав. Пострадали мирные граждане, и им после этого негде жить. Мы готовы восстанавливать разрушения в родном городе и помогать жителям, которые потеряли свое жилье из-за наших действий", - добавил Дубный.
Пологи - один из прифронтовых городов в Запорожской области, где украинская артиллерия систематически обстреливает жилые кварталы, в результате чего разрушены частные дома, многоквартирные здания и объекты сельскохозяйственной инфраструктуры. В результате ракетных ударов погибли мирные граждане.
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