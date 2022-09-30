https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820537225.html

Украинские наводчики встретились с жителями Запорожья, чьи дома разбомбили

Украинские наводчики встретились с жителями Запорожья, чьи дома разбомбили - РИА Новости, 30.09.2022

Украинские наводчики встретились с жителями Запорожья, чьи дома разбомбили

Наводчики из Полог встретились с жителями своего города, чьи дома были повреждены при артиллерийских обстрелах со стороны украинских войск, в том числе по их... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:36

2022-09-30T11:36

2022-09-30T11:46

специальная военная операция на украине

в мире

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ПОЛОГИ (Запорожская область), 30 сен - РИА Новости. Наводчики из Полог встретились с жителями своего города, чьи дома были повреждены при артиллерийских обстрелах со стороны украинских войск, в том числе по их наводке, передает корреспондент РИА Новости.Евгений Маслюк и Александр Дубный были задержаны бойцами Росгвардии после того, как была установлена их связь с украинскими войсками в качестве наводчиков и сбора информации о передвижении российских войск."Мы с начала военной операции были записаны в тероборону. Оружие, которое было у нас на руках, мы отказались добровольно сдать. Мы передавали информацию о передвижении российских военных и координаты. У нас было украинское телевидение, и там говорили, что это нужно для победы. Мы не ожидали, что начнут бомбить гражданских. Нам говорили, что собирают базу данных "предателей". Мы ждали украинскую армию, но нас обманули и разбомбили", - сказали обвиняемые при встрече с одним из жителей их города в районе, где ударами со стороны украинских войск было разрушено несколько жилых домов."Мы сделали невосполнимую ошибку. И невозможно представить, какое количество жертв было бы, если не работа российских ПВО. Мы хотели бы извиниться перед нашими согражданами, мы не ожидали такого", - отметил Маслюк.Один из задержанных также рассказал, что не исключает, что по одной из его наводок был нанесен удар по жилому дому, в результате чего погибла его двоюродная сестра.Пожилой житель Полог, встретившись с наводчиками в присутствии корреспондента РИА Новости, отметил, что украинская армия уничтожала гражданскую инфраструктуру, чтобы впоследствии обвинить в преступлениях Россию.Наводчики после разговора с жителями выразили готовность принять участие в восстановлении разрушенных домов в качестве рабочих, если им будет предоставлена такая возможность. "Мужчина полностью прав. Пострадали мирные граждане, и им после этого негде жить. Мы готовы восстанавливать разрушения в родном городе и помогать жителям, которые потеряли свое жилье из-за наших действий", - добавил Дубный.Пологи - один из прифронтовых городов в Запорожской области, где украинская артиллерия систематически обстреливает жилые кварталы, в результате чего разрушены частные дома, многоквартирные здания и объекты сельскохозяйственной инфраструктуры. В результате ракетных ударов погибли мирные граждане.

https://ria.ru/20220831/svo-1813308605.html

https://ria.ru/20220910/zaporozhe-1815817019.html

https://ria.ru/20220818/kherson-1810361273.html

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"Нас обманули": украинские наводчики извиняются перед жителями Запорожской области "Нас обманули": украинские наводчики извиняются перед жителями Запорожской области 2022-09-30T11:36 true PT2M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожье, европа