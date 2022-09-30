https://ria.ru/20220930/zapad-1820619221.html

Западу важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США, заявил Путин

Западу важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Западу важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США, заявил Путин

Запад снимает ренту как гегемон, им критически важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:32

2022-09-30T15:32

2022-09-30T15:54

владимир путин

россия

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818509405_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_4274959d559700ca56815340e9848133.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад снимает ренту как гегемон, им критически важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, Запад снимает ренту с других стран как гегемон."Сохранение этой ренты - их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив. Вот почему их интересам отвечает тотальная десуверенизация. Отсюда их агрессия к независимым государствам, к традиционным ценностям и к самобытным культурам, попытки подорвать неподконтрольные им интернациональные и интеграционные процессы, новые мировые валюты и центры мирового развития. Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.По словам главы государства, правящие верхушки одних государств делают это добровольно, другие - покупают, запугивают, а если не получается - разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы.

https://ria.ru/20220930/demokratiya-1820623633.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, сша, политика