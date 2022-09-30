https://ria.ru/20220930/zapad-1820619221.html
Западу важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США, заявил Путин
Западу важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Западу важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США, заявил Путин
Запад снимает ренту как гегемон, им критически важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:32
2022-09-30T15:32
2022-09-30T15:54
владимир путин
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сша
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад снимает ренту как гегемон, им критически важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, Запад снимает ренту с других стран как гегемон."Сохранение этой ренты - их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив. Вот почему их интересам отвечает тотальная десуверенизация. Отсюда их агрессия к независимым государствам, к традиционным ценностям и к самобытным культурам, попытки подорвать неподконтрольные им интернациональные и интеграционные процессы, новые мировые валюты и центры мирового развития. Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.По словам главы государства, правящие верхушки одних государств делают это добровольно, другие - покупают, запугивают, а если не получается - разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, сша, политика
Владимир Путин, Россия, США, Политика
15:32 30.09.2022 (обновлено: 15:54 30.09.2022)
Западу важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США, заявил Путин
Президент Путин: Западу важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад снимает ренту как гегемон, им критически важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, Запад снимает ренту с других стран как гегемон.
"Сохранение этой ренты - их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив. Вот почему их интересам отвечает тотальная десуверенизация. Отсюда их агрессия к независимым государствам, к традиционным ценностям и к самобытным культурам, попытки подорвать неподконтрольные им интернациональные и интеграционные процессы, новые мировые валюты и центры мирового развития. Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
По словам главы государства, правящие верхушки одних государств делают это добровольно, другие - покупают, запугивают, а если не получается - разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы.