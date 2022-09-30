https://ria.ru/20220930/zakony-1820614291.html

Путин уверен, что Федсобрание поддержит присоединение новых территорий

Путин уверен, что Федсобрание поддержит присоединение новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022

Путин уверен, что Федсобрание поддержит присоединение новых территорий

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит законы о присоединении к РФ новых территорий. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:22

2022-09-30T15:22

2022-09-30T15:39

россия

владимир путин

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

политика

в мире

запорожская область

нато

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит законы о присоединении к РФ новых территорий."Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов четырех новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей", - сказал он в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/vybor-1820613965.html

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, политика, в мире, запорожская область, нато