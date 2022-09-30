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Путин уверен, что Федсобрание поддержит присоединение новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин уверен, что Федсобрание поддержит присоединение новых территорий
Путин уверен, что Федсобрание поддержит присоединение новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
Путин уверен, что Федсобрание поддержит присоединение новых территорий
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит законы о присоединении к РФ новых территорий. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:22
2022-09-30T15:39
россия
владимир путин
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
политика
в мире
запорожская область
нато
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит законы о присоединении к РФ новых территорий."Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов четырех новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей", - сказал он в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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россия, владимир путин, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, политика, в мире, запорожская область, нато
Россия, Владимир Путин, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Политика, В мире, Запорожская область, НАТО
15:22 30.09.2022 (обновлено: 15:39 30.09.2022)
 
Путин уверен, что Федсобрание поддержит присоединение новых территорий

Путин уверен, что Федсобрание поддержит законы о присоединении к России новых территорий

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит законы о присоединении к РФ новых территорий.
"Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов четырех новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей", - сказал он в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
Люди свой выбор сделали – Путин о референдумах в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:20
Путин: жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
27 сентября, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
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РоссияВладимир ПутинРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеПолитикаВ миреЗапорожская областьНАТО
 
 
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