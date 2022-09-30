За антироссийским выпадом Черногории виден западный след, заявила Захарова
Захарова: за решением Черногории выслать российских дипломатов виден "западный след"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва уверена, что за решением Черногории выслать шестерых российских дипломатов отчетливо виден западный след, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За очередным антироссийским выпадом отчетливо просматривается западный след. За последние годы в Подгорице привыкли из корыстных политических побуждений безоговорочно следовать в хвосте навязанной англосаксами русофобской "политики сдерживания", выходящей сегодня на максимальные обороты под дежурным камуфляжем украинских событий", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Иначе невозможно объяснить, каким образом исторически близкая, дружественная нам страна за короткое время превратилась чуть ли не в форпост наступления на Россию", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Власти Черногории в четверг объявили шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата. Черногория в этом году уже высылала российских дипломатов в марте, апреле и августе. В МИД РФ пообещали ответить на очередную высылку дипломатов.
Российское посольство в Подгорице сообщило, что работа консульского отдела приостановлена на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики.
Премьер Черногории Дритан Абазович подтвердил проведение задержаний и обысков в свете сообщений СМИ об акции по борьбе со шпионажем в республике в четверг. Издание Vijesti сообщило со ссылкой на неназванные источники, что в Подгорице в четверг якобы задержаны несколько черногорских граждан по подозрению в шпионаже в пользу России. Спецпрокуратура затем опровергла сообщения о задержаниях, по словам пресс-секретаря Вукаса Радонича, "проводятся обыски в нескольких объектах по подозрению в создании преступной организации и шпионаже".
Глава МВД Черногории Филип Аджич и министр обороны Рашко Коневич на заседании уходящего кабмина поспорили о подозреваемых при обысках и задержаниях граждан, но не раскрыли имен, должностей и деталей. Ранее глава правительства сообщил, что речь идет об акции, которая проводится в сотрудничестве с международными партнерами, ее целью является защита национальных интересов Черногории.
12 августа, 17:39Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2022 году