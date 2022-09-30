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За антироссийским выпадом Черногории виден западный след, заявила Захарова - РИА Новости, 30.09.2022
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За антироссийским выпадом Черногории виден западный след, заявила Захарова
За антироссийским выпадом Черногории виден западный след, заявила Захарова - РИА Новости, 30.09.2022
За антироссийским выпадом Черногории виден западный след, заявила Захарова
Москва уверена, что за решением Черногории выслать шестерых российских дипломатов отчетливо виден западный след, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:24
2022-09-30T14:24
в мире
рашко коневич
мария захарова
черногория
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва уверена, что за решением Черногории выслать шестерых российских дипломатов отчетливо виден западный след, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."За очередным антироссийским выпадом отчетливо просматривается западный след. За последние годы в Подгорице привыкли из корыстных политических побуждений безоговорочно следовать в хвосте навязанной англосаксами русофобской "политики сдерживания", выходящей сегодня на максимальные обороты под дежурным камуфляжем украинских событий", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ."Иначе невозможно объяснить, каким образом исторически близкая, дружественная нам страна за короткое время превратилась чуть ли не в форпост наступления на Россию", - добавила официальный представитель МИД РФ.Власти Черногории в четверг объявили шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата. Черногория в этом году уже высылала российских дипломатов в марте, апреле и августе. В МИД РФ пообещали ответить на очередную высылку дипломатов.Российское посольство в Подгорице сообщило, что работа консульского отдела приостановлена на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики.Премьер Черногории Дритан Абазович подтвердил проведение задержаний и обысков в свете сообщений СМИ об акции по борьбе со шпионажем в республике в четверг. Издание Vijesti сообщило со ссылкой на неназванные источники, что в Подгорице в четверг якобы задержаны несколько черногорских граждан по подозрению в шпионаже в пользу России. Спецпрокуратура затем опровергла сообщения о задержаниях, по словам пресс-секретаря Вукаса Радонича, "проводятся обыски в нескольких объектах по подозрению в создании преступной организации и шпионаже".Глава МВД Черногории Филип Аджич и министр обороны Рашко Коневич на заседании уходящего кабмина поспорили о подозреваемых при обысках и задержаниях граждан, но не раскрыли имен, должностей и деталей. Ранее глава правительства сообщил, что речь идет об акции, которая проводится в сотрудничестве с международными партнерами, ее целью является защита национальных интересов Черногории.
https://ria.ru/20220930/vysylka-1820583447.html
https://ria.ru/20220930/chernogoriya-1820583125.html
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в мире, рашко коневич, мария захарова, черногория, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Рашко Коневич, Мария Захарова, Черногория, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:24 30.09.2022
 
За антироссийским выпадом Черногории виден западный след, заявила Захарова

Захарова: за решением Черногории выслать российских дипломатов виден "западный след"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва уверена, что за решением Черногории выслать шестерых российских дипломатов отчетливо виден западный след, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За очередным антироссийским выпадом отчетливо просматривается западный след. За последние годы в Подгорице привыкли из корыстных политических побуждений безоговорочно следовать в хвосте навязанной англосаксами русофобской "политики сдерживания", выходящей сегодня на максимальные обороты под дежурным камуфляжем украинских событий", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 13:53
МИД: Черногория не сформулировала претензий в связи с высылкой дипломатов
"Иначе невозможно объяснить, каким образом исторически близкая, дружественная нам страна за короткое время превратилась чуть ли не в форпост наступления на Россию", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Власти Черногории в четверг объявили шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата. Черногория в этом году уже высылала российских дипломатов в марте, апреле и августе. В МИД РФ пообещали ответить на очередную высылку дипломатов.
Российское посольство в Подгорице сообщило, что работа консульского отдела приостановлена на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 13:51
Состав посольства России в Черногории сократили до минимума
Премьер Черногории Дритан Абазович подтвердил проведение задержаний и обысков в свете сообщений СМИ об акции по борьбе со шпионажем в республике в четверг. Издание Vijesti сообщило со ссылкой на неназванные источники, что в Подгорице в четверг якобы задержаны несколько черногорских граждан по подозрению в шпионаже в пользу России. Спецпрокуратура затем опровергла сообщения о задержаниях, по словам пресс-секретаря Вукаса Радонича, "проводятся обыски в нескольких объектах по подозрению в создании преступной организации и шпионаже".
Глава МВД Черногории Филип Аджич и министр обороны Рашко Коневич на заседании уходящего кабмина поспорили о подозреваемых при обысках и задержаниях граждан, но не раскрыли имен, должностей и деталей. Ранее глава правительства сообщил, что речь идет об акции, которая проводится в сотрудничестве с международными партнерами, ее целью является защита национальных интересов Черногории.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 17:39
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2022 году
 
В миреРашко КоневичМария ЗахароваЧерногорияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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