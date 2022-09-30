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Захарова с иронией высказалась о планах BBC сократить почти 400 человек - РИА Новости, 30.09.2022
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Захарова с иронией высказалась о планах BBC сократить почти 400 человек
Захарова с иронией высказалась о планах BBC сократить почти 400 человек - РИА Новости, 30.09.2022
Захарова с иронией высказалась о планах BBC сократить почти 400 человек
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на сообщения о предстоящих сокращениях в британской Всемирной службе вещательной... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:53
2022-09-30T10:53
в мире
мария захарова
москва
россия
лондон
би-би-си
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на сообщения о предстоящих сокращениях в британской Всемирной службе вещательной корпорации BBC: "это же в интересах Британии, значит, все нормально".Ранее корпорация сообщила, что сократит около 400 сотрудников в рамках программы по оптимизации расходов и переходу на цифровые платформы. BBC планирует сэкономить 28,5 миллиона фунтов в рамках программы ежегодной экономии и реинвестиций в размере 500 миллионов фунтов и перейти на цифровые платформы.В своем Telegram-канале Захарова напомнила о ситуации с непродлением визы корреспондентке BBC в Москве Саре Рейнсфорд.Россия летом прошлого года приняла решение не продлевать визу корреспондентке Би-Би-Си в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Лондона, дискриминирующей российские СМИ. Посольство Великобритании в Москве тогда назвало действия российской стороны необоснованными, отметив, что подобные действия "лишь продолжат усугублять ситуации со свободой СМИ".
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в мире, мария захарова, москва, россия, лондон, би-би-си
В мире, Мария Захарова, Москва, Россия, Лондон, Би-би-си
10:53 30.09.2022
 
Захарова с иронией высказалась о планах BBC сократить почти 400 человек

Захарова о планах BBC сократить почти 400 человек: это же в интересах Британии

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на сообщения о предстоящих сокращениях в британской Всемирной службе вещательной корпорации BBC: "это же в интересах Британии, значит, все нормально".
Ранее корпорация сообщила, что сократит около 400 сотрудников в рамках программы по оптимизации расходов и переходу на цифровые платформы. BBC планирует сэкономить 28,5 миллиона фунтов в рамках программы ежегодной экономии и реинвестиций в размере 500 миллионов фунтов и перейти на цифровые платформы.
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В своем Telegram-канале Захарова напомнила о ситуации с непродлением визы корреспондентке BBC в Москве Саре Рейнсфорд.

"Когда в ответ на невыдачу визы российскому корреспонденту Москву покинула журналистка ВВС Сара ФамилиюНеПомню, корпорация кричала на весь мир, что это буквально нож в спину информационной работе. Профсоюз британских журналистов направлял гневные письма. А тут нормально - "под нож" отправили 400 сотрудников. Подумаешь, информационная работа. Это же в интересах Британии. Значит, всё нормально", - написала официальный представитель МИД РФ.

Россия летом прошлого года приняла решение не продлевать визу корреспондентке Би-Би-Си в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Лондона, дискриминирующей российские СМИ. Посольство Великобритании в Москве тогда назвало действия российской стороны необоснованными, отметив, что подобные действия "лишь продолжат усугублять ситуации со свободой СМИ".
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В миреМария ЗахароваМоскваРоссияЛондонБи-би-си
 
 
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