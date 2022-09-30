https://ria.ru/20220930/zakharova-1820525223.html

Захарова с иронией высказалась о планах BBC сократить почти 400 человек

Захарова с иронией высказалась о планах BBC сократить почти 400 человек - РИА Новости, 30.09.2022

Захарова с иронией высказалась о планах BBC сократить почти 400 человек

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на сообщения о предстоящих сокращениях в британской Всемирной службе вещательной... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:53

2022-09-30T10:53

2022-09-30T10:53

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на сообщения о предстоящих сокращениях в британской Всемирной службе вещательной корпорации BBC: "это же в интересах Британии, значит, все нормально".Ранее корпорация сообщила, что сократит около 400 сотрудников в рамках программы по оптимизации расходов и переходу на цифровые платформы. BBC планирует сэкономить 28,5 миллиона фунтов в рамках программы ежегодной экономии и реинвестиций в размере 500 миллионов фунтов и перейти на цифровые платформы.В своем Telegram-канале Захарова напомнила о ситуации с непродлением визы корреспондентке BBC в Москве Саре Рейнсфорд.Россия летом прошлого года приняла решение не продлевать визу корреспондентке Би-Би-Си в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Лондона, дискриминирующей российские СМИ. Посольство Великобритании в Москве тогда назвало действия российской стороны необоснованными, отметив, что подобные действия "лишь продолжат усугублять ситуации со свободой СМИ".

https://ria.ru/20220929/litva-1820378397.html

https://ria.ru/20220922/zakharova-1818793070.html

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Дарья Буймова

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