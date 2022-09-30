Югра станет центром кооперации нефтегазового машиностроения в России
Минпромторг: Югра станет центром кооперации нефтегазового машиностроения в России
Город Ханты-Мансийск. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Инновационный подход Ханты-Мансийского автономного округа – Югры позволит развивать конкурентоспособность российского нефтегазового машиностроения, а сам регион станет центром кооперации и сотрудничества в этой сфере, заявил заместитель председателя правительства РФ, глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе Югорского промышленно-инвестиционного форума.
"На территории Ханты-Мансийского автономного округа сегодня формируются запросы нефтегазовой отрасли на производство нефтесервисного оборудования и комплектующих, цифровизации технологических процессов и разработку отечественного программного обеспечения. Уверен, что инновационный подход Югры в этих направлениях позволит развивать эффективность и конкурентоспособность российского нефтегазового машиностроения в целом, а регион станет центром кооперации и сотрудничества в этой сфере", - говорится в обращении Мантурова, зачитанном на пленарном заседании пленарного заседания Югорского промышленно-инвестиционного форума.
Как отметила в ходе приветственного слова губернатор автономного округа Наталья Комарова, команда Югры позиционирует регион как центр формирования инновационных запросов, который создает условия для инвестиционных проектов.
По ее словам, в Югре применяются уникальные возможности для развития отрасли, в том числе выращивание компаний в акселераторе "е2-е4", поддержка компаний при участии венчурных фондов, обеспечение современной и качественной промышленной инфраструктурой при помощи индустриальных парков и промышленных технопарков, финансовая поддержка развивающихся проектов, а также долгосрочное сотрудничество правительства и вертикально интегрированных компаний региона на условиях промышленного офсета.
"Наш регион участвует в создании промышленной инфраструктуры, обеспечивает преференциальный режим, резиденты инвестируют в развитии промышленных производств, востребованных компаниями-заказчиками в обмен на долгосрочные контракты... Наш регион, Югра открыта к межрегиональной, межстрановой кооперации и сотрудничеству", - подчеркнула глава региона.
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