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Югра станет центром кооперации нефтегазового машиностроения в России - РИА Новости, 30.09.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220930/yugra-1820696744.html
Югра станет центром кооперации нефтегазового машиностроения в России
Югра станет центром кооперации нефтегазового машиностроения в России - РИА Новости, 30.09.2022
Югра станет центром кооперации нефтегазового машиностроения в России
Инновационный подход Ханты-Мансийского автономного округа – Югры позволит развивать конкурентоспособность российского нефтегазового машиностроения, а сам регион РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:10
2022-09-30T18:10
ханты-мансийский автономный округ
экономика
наталья комарова
денис мантуров
россия
ханты-мансийский автономный округ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Инновационный подход Ханты-Мансийского автономного округа – Югры позволит развивать конкурентоспособность российского нефтегазового машиностроения, а сам регион станет центром кооперации и сотрудничества в этой сфере, заявил заместитель председателя правительства РФ, глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе Югорского промышленно-инвестиционного форума."На территории Ханты-Мансийского автономного округа сегодня формируются запросы нефтегазовой отрасли на производство нефтесервисного оборудования и комплектующих, цифровизации технологических процессов и разработку отечественного программного обеспечения. Уверен, что инновационный подход Югры в этих направлениях позволит развивать эффективность и конкурентоспособность российского нефтегазового машиностроения в целом, а регион станет центром кооперации и сотрудничества в этой сфере", - говорится в обращении Мантурова, зачитанном на пленарном заседании пленарного заседания Югорского промышленно-инвестиционного форума.Как отметила в ходе приветственного слова губернатор автономного округа Наталья Комарова, команда Югры позиционирует регион как центр формирования инновационных запросов, который создает условия для инвестиционных проектов.По ее словам, в Югре применяются уникальные возможности для развития отрасли, в том числе выращивание компаний в акселераторе "е2-е4", поддержка компаний при участии венчурных фондов, обеспечение современной и качественной промышленной инфраструктурой при помощи индустриальных парков и промышленных технопарков, финансовая поддержка развивающихся проектов, а также долгосрочное сотрудничество правительства и вертикально интегрированных компаний региона на условиях промышленного офсета."Наш регион участвует в создании промышленной инфраструктуры, обеспечивает преференциальный режим, резиденты инвестируют в развитии промышленных производств, востребованных компаниями-заказчиками в обмен на долгосрочные контракты... Наш регион, Югра открыта к межрегиональной, межстрановой кооперации и сотрудничеству", - подчеркнула глава региона.
https://ria.ru/20220930/proekty-1820684511.html
https://ria.ru/20220914/ekonomiya-1816829291.html
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Наталья Макарова
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экономика, наталья комарова, денис мантуров, россия, ханты-мансийский автономный округ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Наталья Комарова, Денис Мантуров, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
18:10 30.09.2022
 
Югра станет центром кооперации нефтегазового машиностроения в России

Минпромторг: Югра станет центром кооперации нефтегазового машиностроения в России

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Город Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Инновационный подход Ханты-Мансийского автономного округа – Югры позволит развивать конкурентоспособность российского нефтегазового машиностроения, а сам регион станет центром кооперации и сотрудничества в этой сфере, заявил заместитель председателя правительства РФ, глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе Югорского промышленно-инвестиционного форума.
"На территории Ханты-Мансийского автономного округа сегодня формируются запросы нефтегазовой отрасли на производство нефтесервисного оборудования и комплектующих, цифровизации технологических процессов и разработку отечественного программного обеспечения. Уверен, что инновационный подход Югры в этих направлениях позволит развивать эффективность и конкурентоспособность российского нефтегазового машиностроения в целом, а регион станет центром кооперации и сотрудничества в этой сфере", - говорится в обращении Мантурова, зачитанном на пленарном заседании пленарного заседания Югорского промышленно-инвестиционного форума.
Вид на город Ханты-Мансийск из природного парка Самаровский чугас. - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 17:38Ханты-Мансийский Автономный Округ
Идеи югорчан вошли в число лучших проектов инициативного бюджетирования
Как отметила в ходе приветственного слова губернатор автономного округа Наталья Комарова, команда Югры позиционирует регион как центр формирования инновационных запросов, который создает условия для инвестиционных проектов.
По ее словам, в Югре применяются уникальные возможности для развития отрасли, в том числе выращивание компаний в акселераторе "е2-е4", поддержка компаний при участии венчурных фондов, обеспечение современной и качественной промышленной инфраструктурой при помощи индустриальных парков и промышленных технопарков, финансовая поддержка развивающихся проектов, а также долгосрочное сотрудничество правительства и вертикально интегрированных компаний региона на условиях промышленного офсета.
"Наш регион участвует в создании промышленной инфраструктуры, обеспечивает преференциальный режим, резиденты инвестируют в развитии промышленных производств, востребованных компаниями-заказчиками в обмен на долгосрочные контракты... Наш регион, Югра открыта к межрегиональной, межстрановой кооперации и сотрудничеству", - подчеркнула глава региона.

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Виды города Сургут - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 19:25Ханты-Мансийский Автономный Округ
Власти Сургутского района Югры сэкономили на закупках два миллиарда рублей
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаНаталья КомароваДенис МантуровРоссияХанты-Мансийский автономный округМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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