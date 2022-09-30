https://ria.ru/20220930/yugra-1820696744.html

Югра станет центром кооперации нефтегазового машиностроения в России

Югра станет центром кооперации нефтегазового машиностроения в России - РИА Новости, 30.09.2022

Югра станет центром кооперации нефтегазового машиностроения в России

Инновационный подход Ханты-Мансийского автономного округа – Югры позволит развивать конкурентоспособность российского нефтегазового машиностроения, а сам регион РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:10

2022-09-30T18:10

2022-09-30T18:10

ханты-мансийский автономный округ

экономика

наталья комарова

денис мантуров

россия

ханты-мансийский автономный округ

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Инновационный подход Ханты-Мансийского автономного округа – Югры позволит развивать конкурентоспособность российского нефтегазового машиностроения, а сам регион станет центром кооперации и сотрудничества в этой сфере, заявил заместитель председателя правительства РФ, глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе Югорского промышленно-инвестиционного форума."На территории Ханты-Мансийского автономного округа сегодня формируются запросы нефтегазовой отрасли на производство нефтесервисного оборудования и комплектующих, цифровизации технологических процессов и разработку отечественного программного обеспечения. Уверен, что инновационный подход Югры в этих направлениях позволит развивать эффективность и конкурентоспособность российского нефтегазового машиностроения в целом, а регион станет центром кооперации и сотрудничества в этой сфере", - говорится в обращении Мантурова, зачитанном на пленарном заседании пленарного заседания Югорского промышленно-инвестиционного форума.Как отметила в ходе приветственного слова губернатор автономного округа Наталья Комарова, команда Югры позиционирует регион как центр формирования инновационных запросов, который создает условия для инвестиционных проектов.По ее словам, в Югре применяются уникальные возможности для развития отрасли, в том числе выращивание компаний в акселераторе "е2-е4", поддержка компаний при участии венчурных фондов, обеспечение современной и качественной промышленной инфраструктурой при помощи индустриальных парков и промышленных технопарков, финансовая поддержка развивающихся проектов, а также долгосрочное сотрудничество правительства и вертикально интегрированных компаний региона на условиях промышленного офсета."Наш регион участвует в создании промышленной инфраструктуры, обеспечивает преференциальный режим, резиденты инвестируют в развитии промышленных производств, востребованных компаниями-заказчиками в обмен на долгосрочные контракты... Наш регион, Югра открыта к межрегиональной, межстрановой кооперации и сотрудничеству", - подчеркнула глава региона.

https://ria.ru/20220930/proekty-1820684511.html

https://ria.ru/20220914/ekonomiya-1816829291.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, наталья комарова, денис мантуров, россия, ханты-мансийский автономный округ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)