https://ria.ru/20220930/yaponiya-1820490285.html
Япония рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата
Япония рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата - РИА Новости, 30.09.2022
Япония рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата
Япония рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата из Владивостока, заявил в пятницу министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T05:38
2022-09-30T05:38
2022-09-30T07:08
в мире
есимаса хаяси
япония
владивосток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819988913_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_9640a70e81ee84683ea1a17c16045dae.jpg
ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Япония рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата из Владивостока, заявил в пятницу министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси."В настоящее время мы рассматриваем соответствующие меры, но пока я не готов это обнародовать", - сказал Хаяси на пресс-конференции в Токио.Министр также сообщил, что дипломат покинул Россию 28 сентября, но пока не прибыл в Японию.ФСБ 26 сентября сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.На опубликованном ФСБ видео дипломат признал вину в нарушении российского законодательства. Японии заявили протест по дипломатическим каналам, а самого консула объявили persona non grata. Дипломату было предписано покинуть Россию в течение 48 часов.Во вторник Хаяси заявил о недопустимости задержания японского консула в России и о том, что действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника дипмиссии якобы не соответствовали Венской конвенции о консульских сношениях и японо-советской конвенции о консульских сношениях. По его словам, посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему был заявлен решительный протест с требованием официальных извинений.Посол подтвердил РИА Новости, что был приглашен в японский МИД, где изложил позицию России и назвал действия японского дипломата не соответствующими дипломатическому статусу. Российская сторона также заявила Японии протест в связи с деятельностью ее дипломата во Владивостоке.
https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819769502.html
япония
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819988913_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_e09b54c2f07eb08b5a3d69f0e96c48c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, есимаса хаяси, япония, владивосток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
В мире, Есимаса Хаяси, Япония, Владивосток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
05:38 30.09.2022 (обновлено: 07:08 30.09.2022)
Япония рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата
Глава МИД Японии Хаяси: Токио рассматривает ответные меры на высылку консула Тацунори
ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Япония рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата из Владивостока, заявил в пятницу министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.
"В настоящее время мы рассматриваем соответствующие меры, но пока я не готов это обнародовать", - сказал Хаяси на пресс-конференции в Токио.
"В объявление этого сотрудника консульства persona non grata трудно поверить. Мы уже заявили протест российской стороне и продолжаем настаивать на том, чтобы он был воспринят серьезно", - добавил он.
Министр также сообщил, что дипломат покинул Россию 28 сентября, но пока не прибыл в Японию.
ФСБ 26 сентября сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
На опубликованном ФСБ видео дипломат признал вину в нарушении российского законодательства. Японии заявили протест по дипломатическим каналам, а самого консула объявили persona non grata. Дипломату было предписано покинуть Россию в течение 48 часов.
Во вторник Хаяси заявил о недопустимости задержания японского консула в России и о том, что действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника дипмиссии якобы не соответствовали Венской конвенции о консульских сношениях и японо-советской конвенции о консульских сношениях. По его словам, посол России в Японии Михаил Галузин
был вызван в японский МИД, где ему был заявлен решительный протест с требованием официальных извинений.
Посол подтвердил РИА Новости, что был приглашен в японский МИД, где изложил позицию России
и назвал действия японского дипломата не соответствующими дипломатическому статусу. Российская сторона также заявила Японии протест в связи с деятельностью ее дипломата во Владивостоке
.