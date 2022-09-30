https://ria.ru/20220930/yaponiya-1820490285.html

Япония рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата

Япония рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата - РИА Новости, 30.09.2022

Япония рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата

Япония рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата из Владивостока, заявил в пятницу министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T05:38

2022-09-30T05:38

2022-09-30T07:08

в мире

есимаса хаяси

япония

владивосток

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Япония рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата из Владивостока, заявил в пятницу министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси."В настоящее время мы рассматриваем соответствующие меры, но пока я не готов это обнародовать", - сказал Хаяси на пресс-конференции в Токио.Министр также сообщил, что дипломат покинул Россию 28 сентября, но пока не прибыл в Японию.ФСБ 26 сентября сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.На опубликованном ФСБ видео дипломат признал вину в нарушении российского законодательства. Японии заявили протест по дипломатическим каналам, а самого консула объявили persona non grata. Дипломату было предписано покинуть Россию в течение 48 часов.Во вторник Хаяси заявил о недопустимости задержания японского консула в России и о том, что действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника дипмиссии якобы не соответствовали Венской конвенции о консульских сношениях и японо-советской конвенции о консульских сношениях. По его словам, посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему был заявлен решительный протест с требованием официальных извинений.Посол подтвердил РИА Новости, что был приглашен в японский МИД, где изложил позицию России и назвал действия японского дипломата не соответствующими дипломатическому статусу. Российская сторона также заявила Японии протест в связи с деятельностью ее дипломата во Владивостоке.

https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819769502.html

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Максим Горбачев

в мире, есимаса хаяси, япония, владивосток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия