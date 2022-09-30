https://ria.ru/20220930/vzryvchatka-1820763388.html

На опоре ЛЭП под Мелитополем нашли американские пластины со взрывчаткой

На опоре ЛЭП под Мелитополем нашли американские пластины со взрывчаткой - РИА Новости, 30.09.2022

На опоре ЛЭП под Мелитополем нашли американские пластины со взрывчаткой

Полиция Мелитополя обнаружила взрывчатку американского производства на опоре ЛЭП в поселке Акимовка, она была обезврежена, сообщает в пятницу военно-гражданская РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T21:03

2022-09-30T21:03

2022-09-30T21:03

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

в мире

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818750499_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_20f641aba2623e3147c5a44c6c38782a.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Полиция Мелитополя обнаружила взрывчатку американского производства на опоре ЛЭП в поселке Акимовка, она была обезврежена, сообщает в пятницу военно-гражданская администрация города."Сегодня сотрудники полиции при обследовании объектов инфраструктуры обнаружили на опоре ЛЭП на улице 40 лет Победы в поселке городского типа Акимовка четыре пластины взрывчатого вещества С4 американского производства", - сообщили в администрации.По данным ведомства, взрывчатку обезвредили прибывшие сотрудники Росгвардии. В сообщении отметили, что украинская сторона хотела таким образом омрачить сегодняшний день жителям Запорожской области. Утром в пятницу, отмечается, была обстреляна колонна с мирными жителями, которые пытались выехать на территорию, подконтрольную России.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.

https://ria.ru/20220830/zavod-1813114192.html

мелитополь

запорожская область

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мелитополь, запорожская область, в мире, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сша