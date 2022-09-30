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На опоре ЛЭП под Мелитополем нашли американские пластины со взрывчаткой
На опоре ЛЭП под Мелитополем нашли американские пластины со взрывчаткой - РИА Новости, 30.09.2022
На опоре ЛЭП под Мелитополем нашли американские пластины со взрывчаткой
Полиция Мелитополя обнаружила взрывчатку американского производства на опоре ЛЭП в поселке Акимовка, она была обезврежена, сообщает в пятницу военно-гражданская РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T21:03
2022-09-30T21:03
2022-09-30T21:03
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
в мире
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
сша
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Полиция Мелитополя обнаружила взрывчатку американского производства на опоре ЛЭП в поселке Акимовка, она была обезврежена, сообщает в пятницу военно-гражданская администрация города."Сегодня сотрудники полиции при обследовании объектов инфраструктуры обнаружили на опоре ЛЭП на улице 40 лет Победы в поселке городского типа Акимовка четыре пластины взрывчатого вещества С4 американского производства", - сообщили в администрации.По данным ведомства, взрывчатку обезвредили прибывшие сотрудники Росгвардии. В сообщении отметили, что украинская сторона хотела таким образом омрачить сегодняшний день жителям Запорожской области. Утром в пятницу, отмечается, была обстреляна колонна с мирными жителями, которые пытались выехать на территорию, подконтрольную России.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
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мелитополь, запорожская область, в мире, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сша
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, В мире, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), США
На опоре ЛЭП под Мелитополем нашли американские пластины со взрывчаткой
Полиция обнаружила американские пластины со взрывчаткой на опоре ЛЭП под Мелитополем