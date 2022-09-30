https://ria.ru/20220930/vysylka-1820583447.html
МИД: Черногория не сформулировала претензий в связи с высылкой дипломатов
МИД: Черногория не сформулировала претензий в связи с высылкой дипломатов - РИА Новости, 30.09.2022
МИД: Черногория не сформулировала претензий в связи с высылкой дипломатов
Черногория не сформулировала официальных претензий в связи с высылкой дипломатов РФ, ограничившись шумихой в СМИ, заявления о "российской угрозе" призваны,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:53
2022-09-30T13:53
2022-09-30T13:59
россия
черногория
мария захарова
подгорица (город)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Черногория не сформулировала официальных претензий в связи с высылкой дипломатов РФ, ограничившись шумихой в СМИ, заявления о "российской угрозе" призваны, видимо, отвлечь внимание от внутриполитических проблем, заявили в пятницу в МИД РФ.Накануне черногорский МИД заявил, что высылает российских дипломатов, объявив их persona non grata."Каких-либо конкретных претензий не сформулировано. Вместо этого в черногорских СМИ запущена "фоновая" бездоказательная шумиха о якобы разоблаченной национальными спецслужбами целой шпионской сети с участием более трех десятков россиян, проживающих в стране, и двух местных госчиновников, которые будто бы занимались противоправной деятельностью под плотной опекой упомянутых сотрудников российской дипмиссии", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Официальная Подгорица, к сожалению, не в первый раз демонстрирует показушную прыть в деле "защиты государственных интересов" от несуществующей угрозы со стороны России. Тем самым своей публике, видимо, хотят продемонстрировать компетентность и боевитость нынешней власти, запутавшейся во внутренних интригах и постоянно балансирующей на грани кризиса и досрочных выборов", - подчеркнули в российском дипведомстве.
https://ria.ru/20220930/diplomat-1820489846.html
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россия, черногория, мария захарова, подгорица (город)
Россия, Черногория, Мария Захарова, Подгорица (город)
13:53 30.09.2022 (обновлено: 13:59 30.09.2022)
МИД: Черногория не сформулировала претензий в связи с высылкой дипломатов
Захарова: Черногория не сформулировала официальных претензий в связи с высылкой дипломатов