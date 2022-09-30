https://ria.ru/20220930/vossoedinenie-1820638308.html
Пасечник заявил, что ЛНР добилась воссоединения с исторической родиной
Пасечник заявил, что ЛНР добилась воссоединения с исторической родиной - РИА Новости, 30.09.2022
Пасечник заявил, что ЛНР добилась воссоединения с исторической родиной
Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя вхождение республики в состав РФ, заявил, что свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:07
2022-09-30T16:07
2022-09-30T16:20
луганская народная республика
референдум в донбассе
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя вхождение республики в состав РФ, заявил, что свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей."Свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей!", - написал он в Telegram-канале.Он сказал, что Донбасс теперь дома, в кругу семьи, где его ждет счастливое и светлое будущее.Ранее президент РФ Владимир Путин и Пасечник подписали Договор о принятии в РФ Луганской народной республики и образовании в России нового субъекта.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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луганская народная республика, референдум в донбассе
Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
16:07 30.09.2022 (обновлено: 16:20 30.09.2022)
Пасечник заявил, что ЛНР добилась воссоединения с исторической родиной
Пасечник: ЛНР доказала приверженность цели и воссоединилась с исторической родиной