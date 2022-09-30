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США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву - РИА Новости, 30.09.2022
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США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву
США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву - РИА Новости, 30.09.2022
США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву
США обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву, что включает как поставки вооружений, так и подготовку украинских военнослужащих,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T04:05
2022-09-30T04:26
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву, что включает как поставки вооружений, так и подготовку украинских военнослужащих, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.Глава оборонного ведомства США добавил, что это включает как поставки дополнительных вооружений, так и помощь в сфере логистики, а также подготовку украинских военных.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, министерство обороны сша, украина
В мире, США, Министерство обороны США, Украина
04:05 30.09.2022 (обновлено: 04:26 30.09.2022)
 
США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву

Глава Пентагона Остин заявил, что США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка американский гаубиц для ВСУ
Выгрузка американский гаубиц для ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка американский гаубиц для ВСУ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву, что включает как поставки вооружений, так и подготовку украинских военнослужащих, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Мы с нашими союзниками обсуждаем новые меры поддержки Украины в ее усилиях по защите территории, и продолжим это делать", - сказал Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой.
Глава оборонного ведомства США добавил, что это включает как поставки дополнительных вооружений, так и помощь в сфере логистики, а также подготовку украинских военных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Погрузка оружия
22 сентября, 03:36
В Киеве заявили, что оборонные компании США уже тестируют оружие на Украине
 
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