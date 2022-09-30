https://ria.ru/20220930/vooruzhenie-1820487987.html

США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву

США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву - РИА Новости, 30.09.2022

США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву

США обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву, что включает как поставки вооружений, так и подготовку украинских военнослужащих,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T04:05

2022-09-30T04:05

2022-09-30T04:26

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. США обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву, что включает как поставки вооружений, так и подготовку украинских военнослужащих, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.Глава оборонного ведомства США добавил, что это включает как поставки дополнительных вооружений, так и помощь в сфере логистики, а также подготовку украинских военных.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, министерство обороны сша, украина