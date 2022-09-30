https://ria.ru/20220930/volontery-1820566866.html
В ЕР запустили курсы первой медицинской помощи для волонтеров
В ЕР запустили курсы первой медицинской помощи для волонтеров - РИА Новости, 30.09.2022
В ЕР запустили курсы первой медицинской помощи для волонтеров
Женское движение "Единой России" совместно Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Пирогова запускает курсы для волонтеров по... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:58
2022-09-30T12:58
2022-09-30T13:21
общество
единая россия
госдума рф
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Женское движение "Единой России" совместно Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Пирогова запускает курсы для волонтеров по оказанию первой медицинской помощи и уходу за больными, сообщили в пресс-службе партии."Женское движение "Единой России" совместно с Российским национальным исследовательским медицинским университетом им. Н.И. Пирогова готовит к старту серию практических занятий для волонтеров по оказанию первой медицинской помощи и уходу за больными. Первое занятие состоится уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.Отмечается, что после обучения волонтеры смогут работать в качестве санитаров."Сегодня женщины также хотят быть полезными, поддерживать бойцов не только морально. Мы получили много обращений от девушек, и поэтому решили организовать для них образовательную программу, где они смогут освоить навыки оказания первой медицинской помощи, при необходимости применить их во время волонтерской работы в госпиталях. Мы с коллегами уже приступили к обучению", - приводят в пресс-службе партии слова замсекретаря Генсовета "Единой России" Дарьи Лантратовой.Преподаватели курса расскажут об основах общего ухода за пациентами – как обеспечить личную гигиену, транспортировать больных, как правильно выполнять инъекции, делать перевязки, уточнили в партии. Волонтеры изучат обязанности младшего и среднего медицинского персонала, правила хранения лекарств, способы оказания первой помощи при неотложных состояниях и отработают порядок действий в критических ситуациях."В ближайшее время разработают онлайн и офлайн-форматы обучения для девушек из разных регионов. На курсы сестринского дела записались также депутаты Госдумы, среди них член комитета парламента по охране здоровья Юлия Дрожжина, заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220925/les-1819385384.html
https://ria.ru/20220910/volontery-1815873528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единая россия, госдума рф, российский медицинский университет имени н. и. пирогова
Общество, Единая Россия, Госдума РФ, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
12:58 30.09.2022 (обновлено: 13:21 30.09.2022)
В ЕР запустили курсы первой медицинской помощи для волонтеров
Женское движение ЕР запустило курсы по оказанию первой медицинской помощи для волонтеров
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Женское движение "Единой России" совместно Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Пирогова запускает курсы для волонтеров по оказанию первой медицинской помощи и уходу за больными, сообщили
в пресс-службе партии.
"Женское движение "Единой России" совместно с Российским национальным исследовательским медицинским университетом им. Н.И. Пирогова
готовит к старту серию практических занятий для волонтеров по оказанию первой медицинской помощи и уходу за больными. Первое занятие состоится уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после обучения волонтеры смогут работать в качестве санитаров.
"Сегодня женщины также хотят быть полезными, поддерживать бойцов не только морально. Мы получили много обращений от девушек, и поэтому решили организовать для них образовательную программу, где они смогут освоить навыки оказания первой медицинской помощи, при необходимости применить их во время волонтерской работы в госпиталях. Мы с коллегами уже приступили к обучению", - приводят в пресс-службе партии слова замсекретаря Генсовета "Единой России" Дарьи Лантратовой.
Преподаватели курса расскажут об основах общего ухода за пациентами – как обеспечить личную гигиену, транспортировать больных, как правильно выполнять инъекции, делать перевязки, уточнили в партии. Волонтеры изучат обязанности младшего и среднего медицинского персонала, правила хранения лекарств, способы оказания первой помощи при неотложных состояниях и отработают порядок действий в критических ситуациях.
"В ближайшее время разработают онлайн и офлайн-форматы обучения для девушек из разных регионов. На курсы сестринского дела записались также депутаты Госдумы
, среди них член комитета парламента по охране здоровья Юлия Дрожжина, заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина", - добавляется в сообщении.