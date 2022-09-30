https://ria.ru/20220930/voennoobyazannye-1820491781.html

В Совфеде предложили создать на "Госуслугах" подраздел для военнообязанных

В Совфеде предложили создать на "Госуслугах" подраздел для военнообязанных - РИА Новости, 30.09.2022

В Совфеде предложили создать на "Госуслугах" подраздел для военнообязанных

На "Госуслугах" можно создать специальных подраздел для граждан, подлежащих призыву, с использованием которого они могли бы сообщать об изменениях, которые... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T06:33

2022-09-30T06:33

2022-09-30T06:36

общество

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На "Госуслугах" можно создать специальных подраздел для граждан, подлежащих призыву, с использованием которого они могли бы сообщать об изменениях, которые должны учитывать военкоматы - состояние здоровья, семейное положение, наличие брони, заявил РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.По его мнению, "на "Госуслугах" можно создать подраздел, касающийся граждан, подлежащих мобилизации". "В нем сами люди могли бы размещать о себе информацию, касающуюся произошедших изменений в их жизни, например, о состоянии здоровья или семейном положении. Это могло бы позволить избегать досадных накладок", - считает сенатор.Кроме того, в таком подразделе граждане могли бы размещать и копии необходимых документов, полагает он. "При необходимости Минобороны, а, соответственно, и военкоматы могли бы напрямую получать необходимую информацию о гражданах, которую они предоставляют сами", - заключил Абрамов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, частичная мобилизация в россии