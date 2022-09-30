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В Совфеде предложили создать на "Госуслугах" подраздел для военнообязанных - РИА Новости, 30.09.2022
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В Совфеде предложили создать на "Госуслугах" подраздел для военнообязанных
В Совфеде предложили создать на "Госуслугах" подраздел для военнообязанных - РИА Новости, 30.09.2022
В Совфеде предложили создать на "Госуслугах" подраздел для военнообязанных
На "Госуслугах" можно создать специальных подраздел для граждан, подлежащих призыву, с использованием которого они могли бы сообщать об изменениях, которые... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T06:33
2022-09-30T06:36
общество
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На "Госуслугах" можно создать специальных подраздел для граждан, подлежащих призыву, с использованием которого они могли бы сообщать об изменениях, которые должны учитывать военкоматы - состояние здоровья, семейное положение, наличие брони, заявил РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.По его мнению, "на "Госуслугах" можно создать подраздел, касающийся граждан, подлежащих мобилизации". "В нем сами люди могли бы размещать о себе информацию, касающуюся произошедших изменений в их жизни, например, о состоянии здоровья или семейном положении. Это могло бы позволить избегать досадных накладок", - считает сенатор.Кроме того, в таком подразделе граждане могли бы размещать и копии необходимых документов, полагает он. "При необходимости Минобороны, а, соответственно, и военкоматы могли бы напрямую получать необходимую информацию о гражданах, которую они предоставляют сами", - заключил Абрамов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Россия, Частичная мобилизация в России
06:33 30.09.2022 (обновлено: 06:36 30.09.2022)
 
В Совфеде предложили создать на "Госуслугах" подраздел для военнообязанных

Сенатор Абрамов предложил создать на "Госуслугах" подраздел для военнообязанных

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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На "Госуслугах" можно создать специальных подраздел для граждан, подлежащих призыву, с использованием которого они могли бы сообщать об изменениях, которые должны учитывать военкоматы - состояние здоровья, семейное положение, наличие брони, заявил РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
"Военкоматы должны получать информацию о гражданах, в том числе и о тех переменах, которые с ними произошли. Правильно было бы это сделать в электронном формате, что позволит сократить время", - сказал политик.
По его мнению, "на "Госуслугах" можно создать подраздел, касающийся граждан, подлежащих мобилизации". "В нем сами люди могли бы размещать о себе информацию, касающуюся произошедших изменений в их жизни, например, о состоянии здоровья или семейном положении. Это могло бы позволить избегать досадных накладок", - считает сенатор.
Кроме того, в таком подразделе граждане могли бы размещать и копии необходимых документов, полагает он. "При необходимости Минобороны, а, соответственно, и военкоматы могли бы напрямую получать необходимую информацию о гражданах, которую они предоставляют сами", - заключил Абрамов.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
ОбществоРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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