Рейтинг@Mail.ru
Узбекистан выступил за решение ситуации на Украине дипломатическим путем - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/uregulirovanie-1820491870.html
Узбекистан выступил за решение ситуации на Украине дипломатическим путем
Узбекистан выступил за решение ситуации на Украине дипломатическим путем - РИА Новости, 30.09.2022
Узбекистан выступил за решение ситуации на Украине дипломатическим путем
Узбекистан выступает за урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем, а также привержен принципам уважения территориальной целостности и... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T06:35
2022-09-30T06:35
в мире
узбекистан
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156098/79/1560987976_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_403b1323612a8d1d97b91acaf74c9dff.jpg
ТАШКЕНТ, 30 сен – РИА Новости. Узбекистан выступает за урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем, а также привержен принципам уважения территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела других государств, заявило в пятницу министерство иностранных дел республики"Узбекистан выступает за скорейшее формирование условий для урегулирования нынешней ситуации политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении на сайте МИД в связи с обращениями граждан "разъяснить отдельные вопросы по ситуации вокруг Украины".Ведомство отмечает, что внешняя политика Узбекистана привержена национальным интересам и основополагающим принципам, "в том числе открытости, равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств".
https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820451175.html
узбекистан
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156098/79/1560987976_185:0:1892:1280_1920x0_80_0_0_7d5fbf80971f7b74c7210d9195194040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, узбекистан, украина, россия
В мире, Узбекистан, Украина, Россия
06:35 30.09.2022
 
Узбекистан выступил за решение ситуации на Украине дипломатическим путем

Узбекистан выступил за урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем

© Pixabay / Pixabay / falcoВид на Ташкент
Вид на Ташкент - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Pixabay / Pixabay / falco
Вид на Ташкент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 30 сен – РИА Новости. Узбекистан выступает за урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем, а также привержен принципам уважения территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела других государств, заявило в пятницу министерство иностранных дел республики
"Узбекистан выступает за скорейшее формирование условий для урегулирования нынешней ситуации политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении на сайте МИД в связи с обращениями граждан "разъяснить отдельные вопросы по ситуации вокруг Украины".
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 20:36
Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган
Ведомство отмечает, что внешняя политика Узбекистана привержена национальным интересам и основополагающим принципам, "в том числе открытости, равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств".
 
В миреУзбекистанУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала