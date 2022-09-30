https://ria.ru/20220930/uregulirovanie-1820491870.html
Узбекистан выступил за решение ситуации на Украине дипломатическим путем
Узбекистан выступил за решение ситуации на Украине дипломатическим путем - РИА Новости, 30.09.2022
Узбекистан выступил за решение ситуации на Украине дипломатическим путем
Узбекистан выступает за урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем, а также привержен принципам уважения территориальной целостности и... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T06:35
2022-09-30T06:35
2022-09-30T06:35
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ТАШКЕНТ, 30 сен – РИА Новости. Узбекистан выступает за урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем, а также привержен принципам уважения территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела других государств, заявило в пятницу министерство иностранных дел республики"Узбекистан выступает за скорейшее формирование условий для урегулирования нынешней ситуации политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении на сайте МИД в связи с обращениями граждан "разъяснить отдельные вопросы по ситуации вокруг Украины".Ведомство отмечает, что внешняя политика Узбекистана привержена национальным интересам и основополагающим принципам, "в том числе открытости, равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств".
https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820451175.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, украина, россия
В мире, Узбекистан, Украина, Россия
Узбекистан выступил за решение ситуации на Украине дипломатическим путем
Узбекистан выступил за урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем