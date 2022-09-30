https://ria.ru/20220930/uregulirovanie-1820491870.html

Узбекистан выступил за решение ситуации на Украине дипломатическим путем

Узбекистан выступил за решение ситуации на Украине дипломатическим путем - РИА Новости, 30.09.2022

Узбекистан выступил за решение ситуации на Украине дипломатическим путем

Узбекистан выступает за урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем, а также привержен принципам уважения территориальной целостности и... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T06:35

2022-09-30T06:35

2022-09-30T06:35

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ТАШКЕНТ, 30 сен – РИА Новости. Узбекистан выступает за урегулирование ситуации на Украине дипломатическим путем, а также привержен принципам уважения территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела других государств, заявило в пятницу министерство иностранных дел республики"Узбекистан выступает за скорейшее формирование условий для урегулирования нынешней ситуации политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении на сайте МИД в связи с обращениями граждан "разъяснить отдельные вопросы по ситуации вокруг Украины".Ведомство отмечает, что внешняя политика Узбекистана привержена национальным интересам и основополагающим принципам, "в том числе открытости, равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств".

https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820451175.html

узбекистан

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, узбекистан, украина, россия