https://ria.ru/20220930/uchenye-1820550802.html
Китайские ученые опубликовали новые результаты миссии "Тяньвэнь-1" на Марсе
Китайские ученые опубликовали новые результаты миссии "Тяньвэнь-1" на Марсе - РИА Новости, 30.09.2022
Китайские ученые опубликовали новые результаты миссии "Тяньвэнь-1" на Марсе
Ученые КНР опубликовали в журнале Nature результаты новых исследований, проведённых в рамках миссии "Тяньвэнь-1". РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:21
2022-09-30T12:21
2022-09-30T12:21
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МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Ученые КНР опубликовали в журнале Nature результаты новых исследований, проведённых в рамках миссии "Тяньвэнь-1".Китайский зонд, исследовавший поверхность Марса с прошлого года, помог установить ранее неизвестные факты. С помощью полученных в рамках миссии "Тяньвэнь-1" данных ученые изучили строение слоёв грунта равнины Утопия на глубине до 80-ти метров, и выяснили, что 3 миллиарда лет назад там могло быть наводнение."Ранее считалось, что Марс планомерно высыхал, теряя влагу в течение последних 3 миллиардов лет. Но мы обнаружили, что процесс протекал не так просто: в более позднем периоде были короткие интервалы водной активности, это также объясняет, почему наш марсоход на юге равнины Утопия обнаружил так много признаков былого присутствия влаги", - сообщил профессор Института геологии и геофизики Китайской академии наук Чэнь Лин.Команда планетологов получала данные с ровера "Чжужун" с 25 мая по 6 сентября прошлого года. За это время он преодолел расстояние в 1171 метр."Для любого из нас это был первый в жизни раз, когда мы увидели такую многослойную структуру Марса. Это данные самого высокого разрешения с 80-тиметровой глубины, которые кто-либо когда-либо получал", - отметил Чэнь Лин.Исследования подповерхностных слоев Марса важны для изучения геологических процессов на планете, а также понимания, каким здесь был климат, и был ли Марс пригоден для жизни."Следующие вопросы, на которые мы намерены найти ответы, есть ли вода на глубине более 80 метров? Если да, то как она могла повлиять на климат? В наше время мы можем узнать больше о марсианской поверхности, а также о содержании в ней воды", - заявил Чэнь Лин.По данным к прошлой неделе зонд "Тяньвэнь-1" выполнил все ключевые задачи и собрал почти 1500 гигабайт необработанных научных данных.
https://ria.ru/20220919/kitay-1817809341.html
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китай, марс, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Марс, Космос
МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Ученые КНР опубликовали в журнале Nature результаты новых исследований, проведённых в рамках миссии "Тяньвэнь-1".
Китайский зонд, исследовавший поверхность Марса
с прошлого года, помог установить ранее неизвестные факты. С помощью полученных в рамках миссии "Тяньвэнь-1" данных ученые изучили строение слоёв грунта равнины Утопия на глубине до 80-ти метров, и выяснили, что 3 миллиарда лет назад там могло быть наводнение.
"Ранее считалось, что Марс планомерно высыхал, теряя влагу в течение последних 3 миллиардов лет. Но мы обнаружили, что процесс протекал не так просто: в более позднем периоде были короткие интервалы водной активности, это также объясняет, почему наш марсоход на юге равнины Утопия обнаружил так много признаков былого присутствия влаги", - сообщил профессор Института геологии и геофизики Китайской академии наук Чэнь Лин.
Команда планетологов получала данные с ровера "Чжужун" с 25 мая по 6 сентября прошлого года. За это время он преодолел расстояние в 1171 метр.
"Для любого из нас это был первый в жизни раз, когда мы увидели такую многослойную структуру Марса. Это данные самого высокого разрешения с 80-тиметровой глубины, которые кто-либо когда-либо получал", - отметил Чэнь Лин.
Исследования подповерхностных слоев Марса важны для изучения геологических процессов на планете, а также понимания, каким здесь был климат, и был ли Марс пригоден для жизни.
"Следующие вопросы, на которые мы намерены найти ответы, есть ли вода на глубине более 80 метров? Если да, то как она могла повлиять на климат? В наше время мы можем узнать больше о марсианской поверхности, а также о содержании в ней воды", - заявил Чэнь Лин.
По данным к прошлой неделе зонд "Тяньвэнь-1" выполнил все ключевые задачи и собрал почти 1500 гигабайт необработанных научных данных.