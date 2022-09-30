https://ria.ru/20220930/uchenye-1820550802.html

Китайские ученые опубликовали новые результаты миссии "Тяньвэнь-1" на Марсе

Китайские ученые опубликовали новые результаты миссии "Тяньвэнь-1" на Марсе - РИА Новости, 30.09.2022

Китайские ученые опубликовали новые результаты миссии "Тяньвэнь-1" на Марсе

Ученые КНР опубликовали в журнале Nature результаты новых исследований, проведённых в рамках миссии "Тяньвэнь-1". РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:21

2022-09-30T12:21

2022-09-30T12:21

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МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Ученые КНР опубликовали в журнале Nature результаты новых исследований, проведённых в рамках миссии "Тяньвэнь-1".Китайский зонд, исследовавший поверхность Марса с прошлого года, помог установить ранее неизвестные факты. С помощью полученных в рамках миссии "Тяньвэнь-1" данных ученые изучили строение слоёв грунта равнины Утопия на глубине до 80-ти метров, и выяснили, что 3 миллиарда лет назад там могло быть наводнение."Ранее считалось, что Марс планомерно высыхал, теряя влагу в течение последних 3 миллиардов лет. Но мы обнаружили, что процесс протекал не так просто: в более позднем периоде были короткие интервалы водной активности, это также объясняет, почему наш марсоход на юге равнины Утопия обнаружил так много признаков былого присутствия влаги", - сообщил профессор Института геологии и геофизики Китайской академии наук Чэнь Лин.Команда планетологов получала данные с ровера "Чжужун" с 25 мая по 6 сентября прошлого года. За это время он преодолел расстояние в 1171 метр."Для любого из нас это был первый в жизни раз, когда мы увидели такую многослойную структуру Марса. Это данные самого высокого разрешения с 80-тиметровой глубины, которые кто-либо когда-либо получал", - отметил Чэнь Лин.Исследования подповерхностных слоев Марса важны для изучения геологических процессов на планете, а также понимания, каким здесь был климат, и был ли Марс пригоден для жизни."Следующие вопросы, на которые мы намерены найти ответы, есть ли вода на глубине более 80 метров? Если да, то как она могла повлиять на климат? В наше время мы можем узнать больше о марсианской поверхности, а также о содержании в ней воды", - заявил Чэнь Лин.По данным к прошлой неделе зонд "Тяньвэнь-1" выполнил все ключевые задачи и собрал почти 1500 гигабайт необработанных научных данных.

https://ria.ru/20220919/kitay-1817809341.html

https://ria.ru/20220912/levitatsiya-1816145116.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, марс, космос