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Китайские ученые опубликовали новые результаты миссии "Тяньвэнь-1" на Марсе - РИА Новости, 30.09.2022
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Китайские ученые опубликовали новые результаты миссии "Тяньвэнь-1" на Марсе
Китайские ученые опубликовали новые результаты миссии "Тяньвэнь-1" на Марсе - РИА Новости, 30.09.2022
Китайские ученые опубликовали новые результаты миссии "Тяньвэнь-1" на Марсе
Ученые КНР опубликовали в журнале Nature результаты новых исследований, проведённых в рамках миссии "Тяньвэнь-1". РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:21
2022-09-30T12:21
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МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Ученые КНР опубликовали в журнале Nature результаты новых исследований, проведённых в рамках миссии "Тяньвэнь-1".Китайский зонд, исследовавший поверхность Марса с прошлого года, помог установить ранее неизвестные факты. С помощью полученных в рамках миссии "Тяньвэнь-1" данных ученые изучили строение слоёв грунта равнины Утопия на глубине до 80-ти метров, и выяснили, что 3 миллиарда лет назад там могло быть наводнение."Ранее считалось, что Марс планомерно высыхал, теряя влагу в течение последних 3 миллиардов лет. Но мы обнаружили, что процесс протекал не так просто: в более позднем периоде были короткие интервалы водной активности, это также объясняет, почему наш марсоход на юге равнины Утопия обнаружил так много признаков былого присутствия влаги", - сообщил профессор Института геологии и геофизики Китайской академии наук Чэнь Лин.Команда планетологов получала данные с ровера "Чжужун" с 25 мая по 6 сентября прошлого года. За это время он преодолел расстояние в 1171 метр."Для любого из нас это был первый в жизни раз, когда мы увидели такую многослойную структуру Марса. Это данные самого высокого разрешения с 80-тиметровой глубины, которые кто-либо когда-либо получал", - отметил Чэнь Лин.Исследования подповерхностных слоев Марса важны для изучения геологических процессов на планете, а также понимания, каким здесь был климат, и был ли Марс пригоден для жизни."Следующие вопросы, на которые мы намерены найти ответы, есть ли вода на глубине более 80 метров? Если да, то как она могла повлиять на климат? В наше время мы можем узнать больше о марсианской поверхности, а также о содержании в ней воды", - заявил Чэнь Лин.По данным к прошлой неделе зонд "Тяньвэнь-1" выполнил все ключевые задачи и собрал почти 1500 гигабайт необработанных научных данных.
https://ria.ru/20220919/kitay-1817809341.html
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китай, марс, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Марс, Космос
12:21 30.09.2022
 

Китайские ученые опубликовали новые результаты миссии "Тяньвэнь-1" на Марсе

© AP Photo / CNSAКитайский марсоход "Чжужун" и посадочный модуль миссии "Тяньвэнь-1" на поверхности Марса
Китайский марсоход Чжужун и посадочный модуль миссии Тяньвэнь-1 на поверхности Марса - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / CNSA
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МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Ученые КНР опубликовали в журнале Nature результаты новых исследований, проведённых в рамках миссии "Тяньвэнь-1".
Китайский зонд, исследовавший поверхность Марса с прошлого года, помог установить ранее неизвестные факты. С помощью полученных в рамках миссии "Тяньвэнь-1" данных ученые изучили строение слоёв грунта равнины Утопия на глубине до 80-ти метров, и выяснили, что 3 миллиарда лет назад там могло быть наводнение.
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"Ранее считалось, что Марс планомерно высыхал, теряя влагу в течение последних 3 миллиардов лет. Но мы обнаружили, что процесс протекал не так просто: в более позднем периоде были короткие интервалы водной активности, это также объясняет, почему наш марсоход на юге равнины Утопия обнаружил так много признаков былого присутствия влаги", - сообщил профессор Института геологии и геофизики Китайской академии наук Чэнь Лин.
Команда планетологов получала данные с ровера "Чжужун" с 25 мая по 6 сентября прошлого года. За это время он преодолел расстояние в 1171 метр.
"Для любого из нас это был первый в жизни раз, когда мы увидели такую многослойную структуру Марса. Это данные самого высокого разрешения с 80-тиметровой глубины, которые кто-либо когда-либо получал", - отметил Чэнь Лин.
Исследования подповерхностных слоев Марса важны для изучения геологических процессов на планете, а также понимания, каким здесь был климат, и был ли Марс пригоден для жизни.
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"Следующие вопросы, на которые мы намерены найти ответы, есть ли вода на глубине более 80 метров? Если да, то как она могла повлиять на климат? В наше время мы можем узнать больше о марсианской поверхности, а также о содержании в ней воды", - заявил Чэнь Лин.
По данным к прошлой неделе зонд "Тяньвэнь-1" выполнил все ключевые задачи и собрал почти 1500 гигабайт необработанных научных данных.
 
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