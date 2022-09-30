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Посол России заявил, что въезд в Финляндию закрыт только по турвизам
Посол России заявил, что въезд в Финляндию закрыт только по турвизам - РИА Новости, 30.09.2022
Посол России заявил, что въезд в Финляндию закрыт только по турвизам
Въезд для россиян в Финляндию закрыт только по туристическим визам, по остальным видам виз он пока возможен, заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:42
2022-09-30T12:42
2022-09-30T12:42
туризм
павел кузнецов
финляндия
россия
хельсинки
евросоюз
санкции в отношении россии
туризм
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Въезд для россиян в Финляндию закрыт только по туристическим визам, по остальным видам виз он пока возможен, заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.Финляндия с 30 сентября ограничила въезд в страну российским гражданам с туристическими и транзитными визами."С сегодняшнего дня финны запрещают въезд россиянам в туристических целях. Другие поездки по-прежнему разрешаются - это посещение родственников, работа, учеба, лечение, деловые поездки и так далее", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".С 30 сентября въезд в Финляндию разрешен 10 категориям: членам семьи граждан Финляндии и членам семей граждан третьих стран, постоянно проживающих в Финляндии; членам семей граждан страны-члена ЕС, страны-члена Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации; работающим в Финляндии; персоналу в сфере транспорта и логистики при исполнении трудовых обязанностей; деловые поездки; учащиеся; лица, въезжающие в Финляндию в целях лечения; владельцы квартир или недвижимости; персонал дипломатических и консульских представительств; прочие особые обоснованные причины.
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павел кузнецов, финляндия, россия, хельсинки, евросоюз, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм
Туризм, Павел Кузнецов, Финляндия, Россия, Хельсинки, Евросоюз, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
Посол России заявил, что въезд в Финляндию закрыт только по турвизам
Посол Кузнецов: въезд в Финляндию закрыт по туристическим визам, по остальным возможен