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Церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий

Церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022

Церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий

В Кремле проходит церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:53

2022-09-30T14:53

2022-09-30T16:32

референдумы на освобожденных территориях

россия

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

политика

херсонская область

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В Кремле проходит церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за.

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий LIVE: Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий 2022-09-30T14:53 true PT43M53S

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Максим Зубков

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