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Церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий
Церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
Церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий
В Кремле проходит церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:53
2022-09-30T14:53
2022-09-30T16:32
референдумы на освобожденных территориях
россия
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
политика
херсонская область
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В Кремле проходит церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за.
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий
LIVE: Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий
2022-09-30T14:53
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PT43M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
референдумы на освобожденных территориях, россия, видео, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, политика, херсонская область , запорожская область
Референдумы на освобожденных территориях, Россия, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Политика, Херсонская область , Запорожская область