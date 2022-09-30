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Путин заявил, что США плюют на право миллиардов людей на свободу - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин заявил, что США плюют на право миллиардов людей на свободу
Путин заявил, что США плюют на право миллиардов людей на свободу - РИА Новости, 30.09.2022
Путин заявил, что США плюют на право миллиардов людей на свободу
США плюют на естественное право миллиардов людей на свободу и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:51
2022-09-30T16:14
сша
россия
владимир путин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США плюют на естественное право миллиардов людей на свободу и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о их принятии в состав России."По сути они (США) плюют на естественное право миллиардов людей, большей части человечества на свободу и справедливость, на то, чтобы самим самостоятельно определять свое будущее. Сейчас они и вовсе перешли к радикальному отрицанию нравственных норм, религии, семьи", - сказал Путин.
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сша, россия, владимир путин, донецкая народная республика
США, Россия, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика
15:51 30.09.2022 (обновлено: 16:14 30.09.2022)
 
Путин заявил, что США плюют на право миллиардов людей на свободу

Путин заявил, что США плюют на право миллиардов людей на свободу и справедливость

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США плюют на естественное право миллиардов людей на свободу и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о их принятии в состав России.
"По сути они (США) плюют на естественное право миллиардов людей, большей части человечества на свободу и справедливость, на то, чтобы самим самостоятельно определять свое будущее. Сейчас они и вовсе перешли к радикальному отрицанию нравственных норм, религии, семьи", - сказал Путин.
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