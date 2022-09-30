https://ria.ru/20220930/svoboda-1820630572.html

Путин заявил, что США плюют на право миллиардов людей на свободу

Путин заявил, что США плюют на право миллиардов людей на свободу - РИА Новости, 30.09.2022

Путин заявил, что США плюют на право миллиардов людей на свободу

США плюют на естественное право миллиардов людей на свободу и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:51

2022-09-30T15:51

2022-09-30T16:14

сша

россия

владимир путин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США плюют на естественное право миллиардов людей на свободу и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о их принятии в состав России."По сути они (США) плюют на естественное право миллиардов людей, большей части человечества на свободу и справедливость, на то, чтобы самим самостоятельно определять свое будущее. Сейчас они и вовсе перешли к радикальному отрицанию нравственных норм, религии, семьи", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html

сша

россия

донецкая народная республика

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сша, россия, владимир путин, донецкая народная республика