https://ria.ru/20220930/sssr-1820615806.html
Россия не стремится к возвращению СССР, заявил Путин
Россия не стремится к возвращению СССР, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Россия не стремится к возвращению СССР, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к тому, чтобы вернуть советское прошлое. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:25
2022-09-30T15:25
2022-09-30T15:33
владимир путин
политика
россия
ссср
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к тому, чтобы вернуть советское прошлое."Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов."Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, россия, ссср
Владимир Путин, Политика, Россия, СССР
15:25 30.09.2022 (обновлено: 15:33 30.09.2022)
Россия не стремится к возвращению СССР, заявил Путин
Президент Путин: СССР уже нет, прошлого не вернуть, но Россия к этому и не стремится
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к тому, чтобы вернуть советское прошлое.
"Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
"Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России", - добавил он.