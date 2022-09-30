https://ria.ru/20220930/sssr-1820615806.html

Россия не стремится к возвращению СССР, заявил Путин

Россия не стремится к возвращению СССР, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Россия не стремится к возвращению СССР, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к тому, чтобы вернуть советское прошлое. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:25

2022-09-30T15:25

2022-09-30T15:33

владимир путин

политика

россия

ссср

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к тому, чтобы вернуть советское прошлое."Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов."Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России", - добавил он.

https://ria.ru/20220930/zapad-1820619221.html

россия

ссср

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, россия, ссср