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Россия не стремится к возвращению СССР, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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Россия не стремится к возвращению СССР, заявил Путин
Россия не стремится к возвращению СССР, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Россия не стремится к возвращению СССР, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к тому, чтобы вернуть советское прошлое. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:25
2022-09-30T15:33
владимир путин
политика
россия
ссср
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к тому, чтобы вернуть советское прошлое."Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов."Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России", - добавил он.
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владимир путин, политика, россия, ссср
Владимир Путин, Политика, Россия, СССР
15:25 30.09.2022 (обновлено: 15:33 30.09.2022)
 
Россия не стремится к возвращению СССР, заявил Путин

Президент Путин: СССР уже нет, прошлого не вернуть, но Россия к этому и не стремится

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к тому, чтобы вернуть советское прошлое.
"Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
"Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:32
Западу важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США, заявил Путин
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияСССР
 
 
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