15:52 30.09.2022 (обновлено: 16:08 30.09.2022)
США нечего предложить, кроме политики грабежа и рэкета, заявил Путин
Путин: США нечего предложить, кроме сохранения политики грабежа и рэкета
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЖенщина смотрит телевизионную трансляцию выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей
Женщина смотрит телевизионную трансляцию выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США кроме сохранения политики грабежа и рэкета предложить нечего, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувство такие "горячие головы". Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счете обречена, но, повторю, что ее реальные хозяева будут до конца цепляться за нее, им просто нечего предложить миру, кроме сохранения все той же модели грабежей и рэкета", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
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