https://ria.ru/20220930/ssha-1820630765.html

США нечего предложить, кроме политики грабежа и рэкета, заявил Путин

США нечего предложить, кроме политики грабежа и рэкета, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

США нечего предложить, кроме политики грабежа и рэкета, заявил Путин

США кроме сохранения политики грабежа и рэкета предложить нечего, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:52

2022-09-30T15:52

2022-09-30T16:08

сша

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США кроме сохранения политики грабежа и рэкета предложить нечего, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувство такие "горячие головы". Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счете обречена, но, повторю, что ее реальные хозяева будут до конца цепляться за нее, им просто нечего предложить миру, кроме сохранения все той же модели грабежей и рэкета", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220930/kadyrov-1820636467.html

сша

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, владимир путин, россия