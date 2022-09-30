https://ria.ru/20220930/ssha-1820629017.html

Путин раскритиковал идею об исключительности США

Путин раскритиковал идею об исключительности США - РИА Новости, 30.09.2022

Путин раскритиковал идею об исключительности США

"Исключительность" США, о которой они говорят, вызывает удивление, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:48

2022-09-30T15:48

2022-09-30T16:08

владимир путин

сша

политика

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Исключительность" США, о которой они говорят, вызывает удивление, заявил президент РФ Владимир Путин."Подобная самоуверенность (в политике) - прямое порождение не только пресловутой концепции собственной исключительности, хотя и это, конечно, просто вызывает удивление, но и настоящего информационного голода на Западе", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220930/koloniya-1820623407.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир путин, сша, политика, россия