https://ria.ru/20220930/ssha-1820629017.html
Путин раскритиковал идею об исключительности США
Путин раскритиковал идею об исключительности США - РИА Новости, 30.09.2022
Путин раскритиковал идею об исключительности США
"Исключительность" США, о которой они говорят, вызывает удивление, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:48
2022-09-30T15:48
2022-09-30T16:08
владимир путин
сша
политика
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Исключительность" США, о которой они говорят, вызывает удивление, заявил президент РФ Владимир Путин."Подобная самоуверенность (в политике) - прямое порождение не только пресловутой концепции собственной исключительности, хотя и это, конечно, просто вызывает удивление, но и настоящего информационного голода на Западе", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20220930/koloniya-1820623407.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сша, политика, россия
Владимир Путин, США, Политика, Россия
15:48 30.09.2022 (обновлено: 16:08 30.09.2022)
Путин раскритиковал идею об исключительности США
Президент Путин: "исключительность" США, о которой они говорят, вызывает удивление