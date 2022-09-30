https://ria.ru/20220930/ssha-1820624233.html

США по сути оккупируют Германию, Корею и Японию, заявил Путин

США по сути оккупируют Германию, Корею и Японию, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

США по сути оккупируют Германию, Корею и Японию, заявил Путин

Соединенные Штаты Америки до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею и другие страны, но при этом цинично называют их равноправными... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:41

2022-09-30T15:41

2022-09-30T15:53

сша

германия

япония

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею и другие страны, но при этом цинично называют их равноправными союзниками, заявил президент России Владимир Путин."США до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею, да и другие страны. И при этом цинично называют их равноправными союзниками... А что это за сотрудничество такое? Весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это настоящий позор. Позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как рабы, молча и безропотно глотает это хамство", - сказал Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220930/ssha-1820630765.html

сша

германия

япония

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, германия, япония, владимир путин, политика