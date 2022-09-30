https://ria.ru/20220930/ssha-1820624233.html
США по сути оккупируют Германию, Корею и Японию, заявил Путин
США по сути оккупируют Германию, Корею и Японию, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
США по сути оккупируют Германию, Корею и Японию, заявил Путин
Соединенные Штаты Америки до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею и другие страны, но при этом цинично называют их равноправными... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:41
2022-09-30T15:41
2022-09-30T15:53
сша
германия
япония
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею и другие страны, но при этом цинично называют их равноправными союзниками, заявил президент России Владимир Путин."США до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею, да и другие страны. И при этом цинично называют их равноправными союзниками... А что это за сотрудничество такое? Весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это настоящий позор. Позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как рабы, молча и безропотно глотает это хамство", - сказал Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, германия, япония, владимир путин, политика
США, Германия, Япония, Владимир Путин, Политика
15:41 30.09.2022 (обновлено: 15:53 30.09.2022)
США по сути оккупируют Германию, Корею и Японию, заявил Путин
Президент Путин: США оккупируют Германию, Корею и Японию, но говорят о равноправии с ними
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею и другие страны, но при этом цинично называют их равноправными союзниками, заявил президент России Владимир Путин.
"США до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею, да и другие страны. И при этом цинично называют их равноправными союзниками... А что это за сотрудничество такое? Весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это настоящий позор. Позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как рабы, молча и безропотно глотает это хамство", - сказал Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.