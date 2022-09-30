https://ria.ru/20220930/srochniki-1820765961.html

Срочников отправят в Сухопутные войска и на флот, заявили в Генштабе

Срочников отправят в Сухопутные войска и на флот, заявили в Генштабе - РИА Новости, 30.09.2022

Срочников отправят в Сухопутные войска и на флот, заявили в Генштабе

Наибольшее количество призывников традиционно направляют служить в Сухопутные войска и ВМФ России, заявил заместитель начальника Главного... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T21:21

2022-09-30T21:21

2022-09-30T21:21

безопасность

россия

вмф рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dd792c0315d45b9dc3818c7a3b17bd.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Наибольшее количество призывников традиционно направляют служить в Сухопутные войска и ВМФ России, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский."Комплектоваться военнослужащими по призыву будут все виды и рода войск Вооруженных сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. При этом традиционно наибольшее количество призывников направляется для прохождения военной службы в Сухопутные войска и на Военно-морской флот", - заявил он.Осенний призыв стартует 1 октября.

https://ria.ru/20220922/prizyvniki-1818794156.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, вмф рф