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Срочников отправят в Сухопутные войска и на флот, заявили в Генштабе - РИА Новости, 30.09.2022
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Срочников отправят в Сухопутные войска и на флот, заявили в Генштабе
Срочников отправят в Сухопутные войска и на флот, заявили в Генштабе - РИА Новости, 30.09.2022
Срочников отправят в Сухопутные войска и на флот, заявили в Генштабе
Наибольшее количество призывников традиционно направляют служить в Сухопутные войска и ВМФ России, заявил заместитель начальника Главного... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T21:21
2022-09-30T21:21
безопасность
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Наибольшее количество призывников традиционно направляют служить в Сухопутные войска и ВМФ России, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский."Комплектоваться военнослужащими по призыву будут все виды и рода войск Вооруженных сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. При этом традиционно наибольшее количество призывников направляется для прохождения военной службы в Сухопутные войска и на Военно-морской флот", - заявил он.Осенний призыв стартует 1 октября.
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безопасность, россия, вмф рф
Безопасность, Россия, ВМФ РФ
21:21 30.09.2022
 
Срочников отправят в Сухопутные войска и на флот, заявили в Генштабе

Генштаб ВС: большинство призывников традиционно направят служить в Сухопутные войска и ВМФ

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Наибольшее количество призывников традиционно направляют служить в Сухопутные войска и ВМФ России, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Комплектоваться военнослужащими по призыву будут все виды и рода войск Вооруженных сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. При этом традиционно наибольшее количество призывников направляется для прохождения военной службы в Сухопутные войска и на Военно-морской флот", - заявил он.
Осенний призыв стартует 1 октября.
Призывники - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 20:28
В Генштабе заявили, что все отслужившие призывники будут уволены в срок
 
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