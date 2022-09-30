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Срочников отправят в Сухопутные войска и на флот, заявили в Генштабе
Срочников отправят в Сухопутные войска и на флот, заявили в Генштабе - РИА Новости, 30.09.2022
Срочников отправят в Сухопутные войска и на флот, заявили в Генштабе
Наибольшее количество призывников традиционно направляют служить в Сухопутные войска и ВМФ России, заявил заместитель начальника Главного... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T21:21
2022-09-30T21:21
2022-09-30T21:21
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Наибольшее количество призывников традиционно направляют служить в Сухопутные войска и ВМФ России, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский."Комплектоваться военнослужащими по призыву будут все виды и рода войск Вооруженных сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. При этом традиционно наибольшее количество призывников направляется для прохождения военной службы в Сухопутные войска и на Военно-морской флот", - заявил он.Осенний призыв стартует 1 октября.
https://ria.ru/20220922/prizyvniki-1818794156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вмф рф
Безопасность, Россия, ВМФ РФ
Срочников отправят в Сухопутные войска и на флот, заявили в Генштабе
Генштаб ВС: большинство призывников традиционно направят служить в Сухопутные войска и ВМФ