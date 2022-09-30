https://ria.ru/20220930/spetsializatsiya-1820491424.html

В ГД попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией

В ГД попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией - РИА Новости, 30.09.2022

В ГД попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией

Медики должны призываться на службу в рамках частичной мобилизации в соответствии со своей гражданской специализацией, призывать, например, хирургов как младший РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T06:14

2022-09-30T06:14

2022-09-30T06:15

общество

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Медики должны призываться на службу в рамках частичной мобилизации в соответствии со своей гражданской специализацией, призывать, например, хирургов как младший медперсонал, недопустимо, с такой просьбой замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился в Минобороны, копия правительственной телеграммы есть в распоряжении РИА Новости.В четверг на оперативном совещании с членами Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что есть случаи, когда высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляют мотострелками.Как указывает политик в телеграмме, в его адрес поступают многочисленные запросы от мобилизованных медработников. Многочисленные вопросы врачей связаны с тем, что их военно-учетные специальности не соответствуют их квалификации или трудовой деятельности, в результате чего врачей-травматологов или хирургов призывают на службу как младший медперсонал.Ранее член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый призвал восстанавливать военные кафедры в медицинских вузах. Он заявил РИА Новости, что в 70-е годы практически во всех медицинских вузах была военная кафедра и студенты выпускались как лейтенанты медицинской службы, а "сейчас призывают врачей, а у них (такая) военно-учетная специальность, как механик-водитель - и никому дела нет, что врач, например высококвалифицированный реаниматолог".

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820250467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии