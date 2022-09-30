https://ria.ru/20220930/spetsializatsiya-1820491424.html
В ГД попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией
В ГД попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией - РИА Новости, 30.09.2022
В ГД попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией
Медики должны призываться на службу в рамках частичной мобилизации в соответствии со своей гражданской специализацией, призывать, например, хирургов как младший РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T06:14
2022-09-30T06:14
2022-09-30T06:15
общество
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Медики должны призываться на службу в рамках частичной мобилизации в соответствии со своей гражданской специализацией, призывать, например, хирургов как младший медперсонал, недопустимо, с такой просьбой замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился в Минобороны, копия правительственной телеграммы есть в распоряжении РИА Новости.В четверг на оперативном совещании с членами Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что есть случаи, когда высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляют мотострелками.Как указывает политик в телеграмме, в его адрес поступают многочисленные запросы от мобилизованных медработников. Многочисленные вопросы врачей связаны с тем, что их военно-учетные специальности не соответствуют их квалификации или трудовой деятельности, в результате чего врачей-травматологов или хирургов призывают на службу как младший медперсонал.Ранее член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый призвал восстанавливать военные кафедры в медицинских вузах. Он заявил РИА Новости, что в 70-е годы практически во всех медицинских вузах была военная кафедра и студенты выпускались как лейтенанты медицинской службы, а "сейчас призывают врачей, а у них (такая) военно-учетная специальность, как механик-водитель - и никому дела нет, что врач, например высококвалифицированный реаниматолог".
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820250467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
06:14 30.09.2022 (обновлено: 06:15 30.09.2022)
В ГД попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией
Депутат Госдумы Леонов попросил мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Медики должны призываться на службу в рамках частичной мобилизации в соответствии со своей гражданской специализацией, призывать, например, хирургов как младший медперсонал, недопустимо, с такой просьбой замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился в Минобороны, копия правительственной телеграммы есть в распоряжении РИА Новости.
В четверг на оперативном совещании с членами Совбеза президент РФ Владимир Путин
заявил, что есть случаи, когда высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляют мотострелками.
"Прошу вас, уважаемый Алексей Юрьевич, учитывая острую необходимость в условиях специальной военной операции в квалифицированных медицинских работниках, дать указание военным комиссариатам оперативно пересмотреть военно-учетные специальности медиков в зависимости от их гражданской специализации", - указывается в обращении заместителю министра обороны Алексею Криворучко.
Как указывает политик в телеграмме, в его адрес поступают многочисленные запросы от мобилизованных медработников. Многочисленные вопросы врачей связаны с тем, что их военно-учетные специальности не соответствуют их квалификации или трудовой деятельности, в результате чего врачей-травматологов или хирургов призывают на службу как младший медперсонал.
Ранее член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый призвал восстанавливать военные кафедры в медицинских вузах. Он заявил РИА Новости, что в 70-е годы практически во всех медицинских вузах была военная кафедра и студенты выпускались как лейтенанты медицинской службы, а "сейчас призывают врачей, а у них (такая) военно-учетная специальность, как механик-водитель - и никому дела нет, что врач, например высококвалифицированный реаниматолог".