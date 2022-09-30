https://ria.ru/20220930/sobyanin-1820696132.html

США ввели санкции против дочерей Собянина

США ввели санкции против дочерей Собянина - РИА Новости, 30.09.2022

США ввели санкции против дочерей Собянина

США ввели санкции против дочерей мэра Москвы Сергея Собянина, говорится в заявлении американского министерства финансов. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:08

2022-09-30T18:08

2022-09-30T18:08

сергей собянин

сша

москва

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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США ввели санкции против дочерей мэра Москвы Сергея Собянина, говорится в заявлении американского министерства финансов.Сообщается, что в санкционный список внесены его дочери Ольга и Анна.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820686090.html

сша

москва

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2022

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сергей собянин, сша, москва