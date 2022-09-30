https://ria.ru/20220930/sobyanin-1820696132.html
США ввели санкции против дочерей Собянина
США ввели санкции против дочерей Собянина - РИА Новости, 30.09.2022
США ввели санкции против дочерей Собянина
США ввели санкции против дочерей мэра Москвы Сергея Собянина, говорится в заявлении американского министерства финансов. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:08
2022-09-30T18:08
2022-09-30T18:08
сергей собянин
сша
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813657956_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_00cba1e0cda54f1acb6149a4b9816dbc.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США ввели санкции против дочерей мэра Москвы Сергея Собянина, говорится в заявлении американского министерства финансов.Сообщается, что в санкционный список внесены его дочери Ольга и Анна.
https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820686090.html
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813657956_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_09f84e76c0815078c25384dc3b0905e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, сша, москва
Сергей Собянин, США, Москва
США ввели санкции против дочерей Собянина
Минфин США сообщил о введении санкций против дочерей Собянина