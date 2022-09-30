https://ria.ru/20220930/snaryazhenie-1820618535.html

Мобилизованным жителям Подмосковья поставлено необходимое снаряжение

Мобилизованным жителям Подмосковья поставлено необходимое снаряжение - РИА Новости, 30.09.2022

Мобилизованным жителям Подмосковья поставлено необходимое снаряжение

Комплекты с необходимым снаряжением и амуницией для мобилизованных жителей Московской области доставили в Таманскую дивизию Наро-Фоминска, сообщил глава региона РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:31

2022-09-30T15:31

2022-09-30T15:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

андрей воробьев

сергей шойгу

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Комплекты с необходимым снаряжением и амуницией для мобилизованных жителей Московской области доставили в Таманскую дивизию Наро-Фоминска, сообщил глава региона Андрей Воробьёв.Как отметил губернатор Подмосковья, в комплект поставок вошли квадрокоптеры, разгрузочные жилеты, зимние спальники, баллистические очки, активные наушники, тактические костюмы, тактические рюкзаки и резиновые зимние сапоги.Воробьев подчеркнул, что часть всего самого востребованного уже в дивизии, но поставки этим не ограничатся.Воробьев также сообщил, что понимает тревоги мобилизованных граждан, и пообещал оказывать поддержку призванным гражданам и их семьям.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220927/nablyudateli-1819879634.html

https://ria.ru/20220926/snaryazhenie-1819487264.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

россия

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), наро-фоминск, андрей воробьев, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии