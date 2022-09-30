Мобилизованным жителям Подмосковья поставлено необходимое снаряжение
© Фото : пресс-служба правительства Московской области Мобилизованным жителям Подмосковья поставлено необходимое снаряжение
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Мобилизованным жителям Подмосковья поставлено необходимое снаряжение
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Комплекты с необходимым снаряжением и амуницией для мобилизованных жителей Московской области доставили в Таманскую дивизию Наро-Фоминска, сообщил глава региона Андрей Воробьёв.
"Сегодня привезли в Таманскую дивизию в Наро-Фоминск необходимую амуницию и технику для наших мобилизованных", - написал Воробьев в своём Telegram-канале.
Как отметил губернатор Подмосковья, в комплект поставок вошли квадрокоптеры, разгрузочные жилеты, зимние спальники, баллистические очки, активные наушники, тактические костюмы, тактические рюкзаки и резиновые зимние сапоги.
Воробьев подчеркнул, что часть всего самого востребованного уже в дивизии, но поставки этим не ограничатся.
"Если что-то понадобится еще – с этим тоже обязательно поможем", - добавил глава региона.
Воробьев также сообщил, что понимает тревоги мобилизованных граждан, и пообещал оказывать поддержку призванным гражданам и их семьям.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.