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Мобилизованным жителям Подмосковья поставлено необходимое снаряжение - РИА Новости, 30.09.2022
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Новости Подмосковья
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Мобилизованным жителям Подмосковья поставлено необходимое снаряжение
Мобилизованным жителям Подмосковья поставлено необходимое снаряжение - РИА Новости, 30.09.2022
Мобилизованным жителям Подмосковья поставлено необходимое снаряжение
Комплекты с необходимым снаряжением и амуницией для мобилизованных жителей Московской области доставили в Таманскую дивизию Наро-Фоминска, сообщил глава региона РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:31
2022-09-30T15:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
андрей воробьев
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Комплекты с необходимым снаряжением и амуницией для мобилизованных жителей Московской области доставили в Таманскую дивизию Наро-Фоминска, сообщил глава региона Андрей Воробьёв.Как отметил губернатор Подмосковья, в комплект поставок вошли квадрокоптеры, разгрузочные жилеты, зимние спальники, баллистические очки, активные наушники, тактические костюмы, тактические рюкзаки и резиновые зимние сапоги.Воробьев подчеркнул, что часть всего самого востребованного уже в дивизии, но поставки этим не ограничатся.Воробьев также сообщил, что понимает тревоги мобилизованных граждан, и пообещал оказывать поддержку призванным гражданам и их семьям.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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московская область (подмосковье), наро-фоминск, андрей воробьев, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Андрей Воробьев, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России
15:31 30.09.2022
 

Мобилизованным жителям Подмосковья поставлено необходимое снаряжение

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Мобилизованным жителям Подмосковья поставлено необходимое снаряжение
Мобилизованным жителям Подмосковья поставлено необходимое снаряжение - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Мобилизованным жителям Подмосковья поставлено необходимое снаряжение
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Комплекты с необходимым снаряжением и амуницией для мобилизованных жителей Московской области доставили в Таманскую дивизию Наро-Фоминска, сообщил глава региона Андрей Воробьёв.
"Сегодня привезли в Таманскую дивизию в Наро-Фоминск необходимую амуницию и технику для наших мобилизованных", - написал Воробьев в своём Telegram-канале.
Как отметил губернатор Подмосковья, в комплект поставок вошли квадрокоптеры, разгрузочные жилеты, зимние спальники, баллистические очки, активные наушники, тактические костюмы, тактические рюкзаки и резиновые зимние сапоги.
Воробьев подчеркнул, что часть всего самого востребованного уже в дивизии, но поставки этим не ограничатся.
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"Если что-то понадобится еще – с этим тоже обязательно поможем", - добавил глава региона.
Воробьев также сообщил, что понимает тревоги мобилизованных граждан, и пообещал оказывать поддержку призванным гражданам и их семьям.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Наро-ФоминскАндрей ВоробьевСергей ШойгуРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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