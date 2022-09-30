https://ria.ru/20220930/shvetsiya-1820756134.html

МИД Швеции вызвал российского посла из-за присоединения новых регионов

МИД Швеции вызвал российского посла из-за присоединения новых регионов - РИА Новости, 30.09.2022

МИД Швеции вызвал российского посла из-за присоединения новых регионов

Министерство иностранных дел Швеции в пятницу вызвало посла РФ в связи с присоединением к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила глава МИД РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:40

2022-09-30T20:40

2022-09-30T20:45

в мире

анн линде (мид швеции)

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владимир путин

виктор татаринцев

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ЦЮРИХ, 30 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции в пятницу вызвало посла РФ в связи с присоединением к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила глава МИД Анн Линде.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."Министерство иностранных дел вызвало сегодня посла России, чтобы осудить незаконную попытку аннексии дополнительной территории Украины. Неприемлемое нарушение международного права. Швеция неизменно поддерживает Украину", - написала Линде в своем Twitter.

https://ria.ru/20220930/protest-1820692449.html

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