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МИД Швеции вызвал российского посла из-за присоединения новых регионов
МИД Швеции вызвал российского посла из-за присоединения новых регионов - РИА Новости, 30.09.2022
МИД Швеции вызвал российского посла из-за присоединения новых регионов
Министерство иностранных дел Швеции в пятницу вызвало посла РФ в связи с присоединением к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила глава МИД РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:40
2022-09-30T20:40
2022-09-30T20:45
в мире
анн линде (мид швеции)
россия
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луганская народная республика
владимир путин
виктор татаринцев
донецкая народная республика
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ЦЮРИХ, 30 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции в пятницу вызвало посла РФ в связи с присоединением к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила глава МИД Анн Линде.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."Министерство иностранных дел вызвало сегодня посла России, чтобы осудить незаконную попытку аннексии дополнительной территории Украины. Неприемлемое нарушение международного права. Швеция неизменно поддерживает Украину", - написала Линде в своем Twitter.
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В мире, Анн Линде (МИД Швеции), Россия, Швеция, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Виктор Татаринцев, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
20:40 30.09.2022 (обновлено: 20:45 30.09.2022)
МИД Швеции вызвал российского посла из-за присоединения новых регионов
МИД Швеции вызвал российского посла Татаринцева из-за присоединения новых регионов