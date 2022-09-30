https://ria.ru/20220930/sessiya-1820620453.html

Сессия от "Профессионалов экспорта" пройдет на форуме "Сделано в России"

Сессия от "Профессионалов экспорта" пройдет на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 30.09.2022

Сессия от "Профессионалов экспорта" пройдет на форуме "Сделано в России"

Сессия в формате case study "Цифровизация услуг и использование принципа "одного окна" для экспортеров на примере сервиса "Профессионалы экспорта" пройдет 21... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:35

2022-09-30T15:35

2022-09-30T15:35

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/52/1560915212_0:206:3275:2048_1920x0_80_0_0_4333aa76fde790f4a03b6c2cbc03e000.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сессия в формате case study "Цифровизация услуг и использование принципа "одного окна" для экспортеров на примере сервиса "Профессионалы экспорта" пройдет 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Что такое формат case study? Это значит, что на конкретных примерах реальных жизненных ситуаций будут разбирать реальные проблемы экспортеров и импортеров, а затем обсуждать пути их решения", - говорится в сообщении.Спикеры сессии расскажут о том, как найти альтернативных поставщиков в Турции, каковы особенности поиска покупателя на рынке Ирана, как подготовиться к процедуре сертификации промышленной продукции для турецкого рынка.Также участники сессии узнают, что нужно знать о сертификации пищевой продукции при поставках в Китай, как изменились российско-турецкие транспортные потоки в условиях ограничений и какие существуют особенности логистики по коридору "Север - Юг" (Азербайджан - Иран - Индия)."Российские экспортеры и импортеры ищут способы переориентироваться на новые рынки, новые каналы поставок, пути доставки и сертификации продукции в условиях ограничений. Ответы на эти и другие вопросы на примере практических кейсов есть у партнеров РЭЦ, и они поделятся ими в формате case study на форуме "Сделано в России". Партнеры РЭЦ - это профессионалы, специализирующиеся на различных отраслях внешнеэкономического консалтинга, которые будут рады поделиться опытом работы в нестандартных ситуациях, а профильные эксперты РЭЦ расскажут, как это сделать, используя услуги b2b-маркетплейса "Профессионалы экспорта", - сказала директор по партнерской инфраструктуре РЭЦ Мария Котовская.

https://ria.ru/20220928/forum-1820023247.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии