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Сессия от "Профессионалов экспорта" пройдет на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 30.09.2022
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Сессия от "Профессионалов экспорта" пройдет на форуме "Сделано в России"
Сессия от "Профессионалов экспорта" пройдет на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 30.09.2022
Сессия от "Профессионалов экспорта" пройдет на форуме "Сделано в России"
Сессия в формате case study "Цифровизация услуг и использование принципа "одного окна" для экспортеров на примере сервиса "Профессионалы экспорта" пройдет 21... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:35
2022-09-30T15:35
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сессия в формате case study "Цифровизация услуг и использование принципа "одного окна" для экспортеров на примере сервиса "Профессионалы экспорта" пройдет 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Что такое формат case study? Это значит, что на конкретных примерах реальных жизненных ситуаций будут разбирать реальные проблемы экспортеров и импортеров, а затем обсуждать пути их решения", - говорится в сообщении.Спикеры сессии расскажут о том, как найти альтернативных поставщиков в Турции, каковы особенности поиска покупателя на рынке Ирана, как подготовиться к процедуре сертификации промышленной продукции для турецкого рынка.Также участники сессии узнают, что нужно знать о сертификации пищевой продукции при поставках в Китай, как изменились российско-турецкие транспортные потоки в условиях ограничений и какие существуют особенности логистики по коридору "Север - Юг" (Азербайджан - Иран - Индия)."Российские экспортеры и импортеры ищут способы переориентироваться на новые рынки, новые каналы поставок, пути доставки и сертификации продукции в условиях ограничений. Ответы на эти и другие вопросы на примере практических кейсов есть у партнеров РЭЦ, и они поделятся ими в формате case study на форуме "Сделано в России". Партнеры РЭЦ - это профессионалы, специализирующиеся на различных отраслях внешнеэкономического консалтинга, которые будут рады поделиться опытом работы в нестандартных ситуациях, а профильные эксперты РЭЦ расскажут, как это сделать, используя услуги b2b-маркетплейса "Профессионалы экспорта", - сказала директор по партнерской инфраструктуре РЭЦ Мария Котовская.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Технологии
15:35 30.09.2022
 

Сессия от "Профессионалов экспорта" пройдет на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНа Международном экспортном форуме "Сделано в России"
На Международном экспортном форуме Сделано в России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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На Международном экспортном форуме "Сделано в России". Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сессия в формате case study "Цифровизация услуг и использование принципа "одного окна" для экспортеров на примере сервиса "Профессионалы экспорта" пройдет 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Что такое формат case study? Это значит, что на конкретных примерах реальных жизненных ситуаций будут разбирать реальные проблемы экспортеров и импортеров, а затем обсуждать пути их решения", - говорится в сообщении.
Спикеры сессии расскажут о том, как найти альтернативных поставщиков в Турции, каковы особенности поиска покупателя на рынке Ирана, как подготовиться к процедуре сертификации промышленной продукции для турецкого рынка.
Также участники сессии узнают, что нужно знать о сертификации пищевой продукции при поставках в Китай, как изменились российско-турецкие транспортные потоки в условиях ограничений и какие существуют особенности логистики по коридору "Север - Юг" (Азербайджан - Иран - Индия).
"Российские экспортеры и импортеры ищут способы переориентироваться на новые рынки, новые каналы поставок, пути доставки и сертификации продукции в условиях ограничений. Ответы на эти и другие вопросы на примере практических кейсов есть у партнеров РЭЦ, и они поделятся ими в формате case study на форуме "Сделано в России". Партнеры РЭЦ - это профессионалы, специализирующиеся на различных отраслях внешнеэкономического консалтинга, которые будут рады поделиться опытом работы в нестандартных ситуациях, а профильные эксперты РЭЦ расскажут, как это сделать, используя услуги b2b-маркетплейса "Профессионалы экспорта", - сказала директор по партнерской инфраструктуре РЭЦ Мария Котовская.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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РЭЦ: мастер-класс для МСП проведут на форуме "Сделано в России"
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТехнологии
 
 
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