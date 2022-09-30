https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820712776.html

Великобритания ввела санкции против России в нескольких областях экономики

Великобритания ввела санкции против России в нескольких областях экономики - РИА Новости, 30.09.2022

Великобритания ввела санкции против России в нескольких областях экономики

Великобритания вводит санкции против России в области IT-консалтинга, архитектурных, инженерных, рекламных, юридических и аудиторских услуг, говорится в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:43

2022-09-30T18:43

2022-09-30T18:43

экономика

россия

великобритания

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Великобритания вводит санкции против России в области IT-консалтинга, архитектурных, инженерных, рекламных, юридических и аудиторских услуг, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства."Великобритания вместе с международными партнерами принимает меры против ключевых секторов российской экономики. Новые меры усилят экономическое давление на российский режим и будут нацелены на уязвимые места и нарушение важнейших цепочек поставок. Россия импортирует 67% своих услуг из стран, которые вводят санкции. Расширяя предыдущие меры, Великобритания будет препятствовать доступу России к консультационным услугам в области IT-технологий, архитектурных, инженерных, рекламных, юридических и аудиторских услуг", - сказано там.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820690633.html

россия

великобритания

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экономика, россия, великобритания, санкции в отношении россии, в мире