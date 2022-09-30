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Великобритания ввела санкции против России в нескольких областях экономики - РИА Новости, 30.09.2022
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Великобритания ввела санкции против России в нескольких областях экономики
Великобритания ввела санкции против России в нескольких областях экономики - РИА Новости, 30.09.2022
Великобритания ввела санкции против России в нескольких областях экономики
Великобритания вводит санкции против России в области IT-консалтинга, архитектурных, инженерных, рекламных, юридических и аудиторских услуг, говорится в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:43
2022-09-30T18:43
экономика
россия
великобритания
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Великобритания вводит санкции против России в области IT-консалтинга, архитектурных, инженерных, рекламных, юридических и аудиторских услуг, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства."Великобритания вместе с международными партнерами принимает меры против ключевых секторов российской экономики. Новые меры усилят экономическое давление на российский режим и будут нацелены на уязвимые места и нарушение важнейших цепочек поставок. Россия импортирует 67% своих услуг из стран, которые вводят санкции. Расширяя предыдущие меры, Великобритания будет препятствовать доступу России к консультационным услугам в области IT-технологий, архитектурных, инженерных, рекламных, юридических и аудиторских услуг", - сказано там.
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экономика, россия, великобритания, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Россия, Великобритания, Санкции в отношении России, В мире
18:43 30.09.2022
 
Великобритания ввела санкции против России в нескольких областях экономики

Британия ввела санкции против России в IT-консалтинге, рекламных, аудиторских услугах

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Великобритания вводит санкции против России в области IT-консалтинга, архитектурных, инженерных, рекламных, юридических и аудиторских услуг, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
"Великобритания вместе с международными партнерами принимает меры против ключевых секторов российской экономики. Новые меры усилят экономическое давление на российский режим и будут нацелены на уязвимые места и нарушение важнейших цепочек поставок. Россия импортирует 67% своих услуг из стран, которые вводят санкции. Расширяя предыдущие меры, Великобритания будет препятствовать доступу России к консультационным услугам в области IT-технологий, архитектурных, инженерных, рекламных, юридических и аудиторских услуг", - сказано там.
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ЭкономикаРоссияВеликобританияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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