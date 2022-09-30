https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820629256.html

США думали, что санкциями смогут построить весь мир, заявил Путин

США думали, что санкциями смогут построить весь мир, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

США думали, что санкциями смогут построить весь мир, заявил Путин

Соединенные штаты Америки думали, что санкционным блицкригом в отношении РФ им удастся "построить" весь мир, заявил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:49

2022-09-30T15:49

2022-09-30T15:55

сша

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Соединенные штаты Америки думали, что санкционным блицкригом в отношении РФ им удастся "построить" весь мир, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Он отметил, что страны Запада уже давно выдают желаемое за действительное."Так, затевая санкционный блицкриг против России, они полагали, что смогут в очередной раз по своей команде "построить" весь мир, но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех. Разве что законченных политических мазохистов и поклонников нетрадиционных форм международных отношений", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220930/gegemoniya-1820633006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, в мире, владимир путин