https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820629256.html
США думали, что санкциями смогут построить весь мир, заявил Путин
США думали, что санкциями смогут построить весь мир, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
США думали, что санкциями смогут построить весь мир, заявил Путин
Соединенные штаты Америки думали, что санкционным блицкригом в отношении РФ им удастся "построить" весь мир, заявил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:49
2022-09-30T15:49
2022-09-30T15:55
сша
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Соединенные штаты Америки думали, что санкционным блицкригом в отношении РФ им удастся "построить" весь мир, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Он отметил, что страны Запада уже давно выдают желаемое за действительное."Так, затевая санкционный блицкриг против России, они полагали, что смогут в очередной раз по своей команде "построить" весь мир, но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех. Разве что законченных политических мазохистов и поклонников нетрадиционных форм международных отношений", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220930/gegemoniya-1820633006.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, владимир путин
США, Россия, В мире, Владимир Путин
15:49 30.09.2022 (обновлено: 15:55 30.09.2022)
США думали, что санкциями смогут построить весь мир, заявил Путин
Путин: США думали, что санкционным блицкригом против России смогут построить весь мир