https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820628924.html
Путин считает, что США расширят практику введения санкций против партнеров
Путин считает, что США расширят практику введения санкций против партнеров - РИА Новости, 30.09.2022
Путин считает, что США расширят практику введения санкций против партнеров
Президент России Владимир Путин считает, что практика введения санкций США против партнеров будет расширяться. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:48
2022-09-30T15:48
2022-09-30T16:16
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что практика введения санкций США против партнеров будет расширяться."Ну мы же знаем – как что не понравится, они и против союзников вводят санкции. То против одного банка, то против другого, то против одной компании, то против другой. Это же практика и будет расширяться", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.По его словам, у США под прицелом находятся все, в том числе ближайшие соседи России – страны СНГ.
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США, Россия, В мире, Владимир Путин, СНГ
15:48 30.09.2022 (обновлено: 16:16 30.09.2022)
Путин считает, что США расширят практику введения санкций против партнеров
Президент Путин считает, что США расширят практику введения санкций против партнеров