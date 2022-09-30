Руденя: воссоединение территорий — начало нового этапа развития России
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 30 сен - РИА Новости. Воссоединение территорий — начало нового этапа развития России, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя подписание договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и образовании в составе РФ новых субъектов.
"Сегодня произошло событие, которое невозможно переоценить, – историческое воссоединение территорий. У нас одна культура и одна история. Мы все воодушевлены тем, что произошло. Уверен, это начало нового этапа развития нашего государства. Россия сегодня становится надежной опорой нашим присоединенным территориям", - сказал Руденя.
Он отметил, что Тверская область вносит свой вклад в поддержку подшефного Бердянска в Запорожской области.
"Подписано соглашение с Бердянским районом. Мы поставляем строительные материалы, помогали собирать в школу детей города Бердянска. Большой личный вклад в поддержку территории внесли жители Верхневолжья. Среди главных направлений – ремонт дорог и объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальных учреждений. Считаю, что у нас теперь новые возможности и новый этап сотрудничества. Планируем работать по направлению профессионального образования, подготовки специалистов, развития сфер культуры и спорта", – отметил глава региона.
Соглашение о сотрудничестве между регионом и Бердянским районом подписано в августе в ходе визита губернатора Тверской области в город . Соглашение касается взаимодействия по ключевым направлениям: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, социальная сфера, образование и другим.