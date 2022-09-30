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Руденя: воссоединение территорий — начало нового этапа развития России - РИА Новости, 30.09.2022
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220930/rudenya-1820755003.html
Руденя: воссоединение территорий — начало нового этапа развития России
Руденя: воссоединение территорий — начало нового этапа развития России - РИА Новости, 30.09.2022
Руденя: воссоединение территорий — начало нового этапа развития России
Воссоединение территорий — начало нового этапа развития России, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя подписание договоров о принятии в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:34
2022-09-30T20:34
тверская область
игорь руденя
россия
бердянск
луганская народная республика
тверская область
донецкая народная республика
донбасс
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ТВЕРЬ, 30 сен - РИА Новости. Воссоединение территорий — начало нового этапа развития России, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя подписание договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и образовании в составе РФ новых субъектов."Сегодня произошло событие, которое невозможно переоценить, – историческое воссоединение территорий. У нас одна культура и одна история. Мы все воодушевлены тем, что произошло. Уверен, это начало нового этапа развития нашего государства. Россия сегодня становится надежной опорой нашим присоединенным территориям", - сказал Руденя.Он отметил, что Тверская область вносит свой вклад в поддержку подшефного Бердянска в Запорожской области.Соглашение о сотрудничестве между регионом и Бердянским районом подписано в августе в ходе визита губернатора Тверской области в город . Соглашение касается взаимодействия по ключевым направлениям: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, социальная сфера, образование и другим.
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20:34 30.09.2022
 

Руденя: воссоединение территорий — начало нового этапа развития России

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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ТВЕРЬ, 30 сен - РИА Новости. Воссоединение территорий — начало нового этапа развития России, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя подписание договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и образовании в составе РФ новых субъектов.
"Сегодня произошло событие, которое невозможно переоценить, – историческое воссоединение территорий. У нас одна культура и одна история. Мы все воодушевлены тем, что произошло. Уверен, это начало нового этапа развития нашего государства. Россия сегодня становится надежной опорой нашим присоединенным территориям", - сказал Руденя.
Он отметил, что Тверская область вносит свой вклад в поддержку подшефного Бердянска в Запорожской области.
"Подписано соглашение с Бердянским районом. Мы поставляем строительные материалы, помогали собирать в школу детей города Бердянска. Большой личный вклад в поддержку территории внесли жители Верхневолжья. Среди главных направлений – ремонт дорог и объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальных учреждений. Считаю, что у нас теперь новые возможности и новый этап сотрудничества. Планируем работать по направлению профессионального образования, подготовки специалистов, развития сфер культуры и спорта", – отметил глава региона.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи со студенческим активом областных высших учебных заведений - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 19:57Тверская область
Тверская область приступила к выполнению задачи по частичной мобилизации
Соглашение о сотрудничестве между регионом и Бердянским районом подписано в августе в ходе визита губернатора Тверской области в город . Соглашение касается взаимодействия по ключевым направлениям: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, социальная сфера, образование и другим.
 
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