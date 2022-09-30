https://ria.ru/20220930/rudenya-1820755003.html

Руденя: воссоединение территорий — начало нового этапа развития России

Руденя: воссоединение территорий — начало нового этапа развития России - РИА Новости, 30.09.2022

Руденя: воссоединение территорий — начало нового этапа развития России

Воссоединение территорий — начало нового этапа развития России, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя подписание договоров о принятии в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:34

2022-09-30T20:34

2022-09-30T20:34

тверская область

игорь руденя

россия

бердянск

луганская народная республика

тверская область

донецкая народная республика

донбасс

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ТВЕРЬ, 30 сен - РИА Новости. Воссоединение территорий — начало нового этапа развития России, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя подписание договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и образовании в составе РФ новых субъектов."Сегодня произошло событие, которое невозможно переоценить, – историческое воссоединение территорий. У нас одна культура и одна история. Мы все воодушевлены тем, что произошло. Уверен, это начало нового этапа развития нашего государства. Россия сегодня становится надежной опорой нашим присоединенным территориям", - сказал Руденя.Он отметил, что Тверская область вносит свой вклад в поддержку подшефного Бердянска в Запорожской области.Соглашение о сотрудничестве между регионом и Бердянским районом подписано в августе в ходе визита губернатора Тверской области в город . Соглашение касается взаимодействия по ключевым направлениям: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, социальная сфера, образование и другим.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818532426.html

россия

бердянск

луганская народная республика

тверская область

донецкая народная республика

донбасс

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Алёна Пава

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