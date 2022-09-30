https://ria.ru/20220930/rossiya-1820637699.html

Российского посла вызвали в МИД Латвии

Российского посла вызвали в МИД Латвии - РИА Новости, 30.09.2022

Российского посла вызвали в МИД Латвии

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что вызвал в министерство посла РФ в связи с принятием в состав России новых субъектов. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:06

2022-09-30T16:06

2022-09-30T16:35

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что вызвал в министерство посла РФ в связи с принятием в состав России новых субъектов."Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвии был вызван в МИД в 17.00", - написал Ринкевичс в Twitter, отметив, что это решение связано с принятием в состав России новых субъектов.Ринкевичс также призвал направить больше оружия Украине. Президент страны Эгилс Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш написали в Twitter, что Латвия "никогда не признает" принятие новых субъектов в состав РФ.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220928/latviya-1820192680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, латвия, в мире