https://ria.ru/20220930/rferendumy-1820555368.html

Путин проинформировал Лукашенко о прошедших референдумах, заявил Песков

Путин проинформировал Лукашенко о прошедших референдумах, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2022

Путин проинформировал Лукашенко о прошедших референдумах, заявил Песков

Президент России Владимир Путин подробно информировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:16

2022-09-30T12:16

2022-09-30T12:37

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

херсонская область

в мире

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно информировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не могу говорить за президента Белоруссии. Я просто могу вам сказать, что президент России подробно информировал о том, как проходили референдумы, о настроениях на этих территориях", - сказал Песков на вопрос о том, как отнесся Лукашенко к идеи присоединения территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Путин. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.

https://ria.ru/20220929/abkhaziya-1820296172.html

https://ria.ru/20220926/zapad-1819469971.html

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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