12:16 30.09.2022 (обновлено: 12:37 30.09.2022)
Путин проинформировал Лукашенко о прошедших референдумах, заявил Песков
Песков: Путин проинформировал Лукашенко о референдумах на освобожденных территориях
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно информировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не могу говорить за президента Белоруссии. Я просто могу вам сказать, что президент России подробно информировал о том, как проходили референдумы, о настроениях на этих территориях", - сказал Песков на вопрос о том, как отнесся Лукашенко к идеи присоединения территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ.
29 сентября, 13:02Путин и Лукашенко не обсуждали признание Белоруссией Абхазии в Минске
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.
В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Путин. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.