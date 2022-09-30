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Путин проинформировал Лукашенко о прошедших референдумах, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин проинформировал Лукашенко о прошедших референдумах, заявил Песков
Путин проинформировал Лукашенко о прошедших референдумах, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2022
Путин проинформировал Лукашенко о прошедших референдумах, заявил Песков
Президент России Владимир Путин подробно информировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:16
2022-09-30T12:37
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
херсонская область
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно информировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не могу говорить за президента Белоруссии. Я просто могу вам сказать, что президент России подробно информировал о том, как проходили референдумы, о настроениях на этих территориях", - сказал Песков на вопрос о том, как отнесся Лукашенко к идеи присоединения территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Путин. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
https://ria.ru/20220929/abkhaziya-1820296172.html
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донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, херсонская область , в мире
Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Херсонская область , В мире
12:16 30.09.2022 (обновлено: 12:37 30.09.2022)
 
Путин проинформировал Лукашенко о прошедших референдумах, заявил Песков

Песков: Путин проинформировал Лукашенко о референдумах на освобожденных территориях

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подробно информировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не могу говорить за президента Белоруссии. Я просто могу вам сказать, что президент России подробно информировал о том, как проходили референдумы, о настроениях на этих территориях", - сказал Песков на вопрос о том, как отнесся Лукашенко к идеи присоединения территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 13:02
Путин и Лукашенко не обсуждали признание Белоруссией Абхазии в Минске
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Украина не признает результаты референдума.
В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Путин. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 11:51Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко выразил уверенность в победе в противостоянии с Западом
 
Донецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхХерсонская областьВ мире
 
 
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