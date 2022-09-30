12:51 30.09.2022 (обновлено: 12:52 30.09.2022)
Реконструкция Алтуфьевского пруда началась на северо-востоке Москвы
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Алтуфьевского пруда на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Начались масштабные работы по реконструкции Алтуфьевского пруда, расположенного в парке возле усадьбы "Алтуфьево", на протяжении многих лет этот водоем остается любимым местом отдыха местных жителей. Основной задачей является очистка пруда от донных отложений, которых, по нашим оценкам, около 30 тысяч кубометров, и сохранение его экосистемы", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что на дне водоема накопился значительный пласт илового осадка, он занимает более трети объема пруда, поэтому в летнее время наблюдается активное цветение водорослей.
"Разработан комплекс решений, которые позволят сохранить сложившуюся форму и основные характеристики водоема. Очистка от иловых отложений будет выполнена без полного спуска воды с использованием плавающего земснаряда. После извлечения осадок будет обезвожен на мобильном заводе, после чего очищенная вода вернется в пруд. Такая особенность работ позволит сохранить привычные условия для рыб, микроорганизмов и растений", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на водоеме обустроят две зоны биоплато общей площадью 815 квадратных метров с водной растительностью, замедляющей зарастание. Берега Алтуфьевского пруда останутся откосными по всему периметру, бетонные плиты будут облицованы галькой.
Завершить работы по реконструкции Алтуфьевского пруда планируется в следующем году.