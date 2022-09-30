https://ria.ru/20220930/rekonstruktsiya-1820565095.html

Реконструкция Алтуфьевского пруда началась на северо-востоке Москвы

Реконструкция Алтуфьевского пруда началась на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 30.09.2022

Реконструкция Алтуфьевского пруда началась на северо-востоке Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Алтуфьевского пруда на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:51

2022-09-30T12:51

2022-09-30T12:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820563308_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_326de9d29d66954fce3a9eb302bac454.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Алтуфьевского пруда на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Начались масштабные работы по реконструкции Алтуфьевского пруда, расположенного в парке возле усадьбы "Алтуфьево", на протяжении многих лет этот водоем остается любимым местом отдыха местных жителей. Основной задачей является очистка пруда от донных отложений, которых, по нашим оценкам, около 30 тысяч кубометров, и сохранение его экосистемы", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что на дне водоема накопился значительный пласт илового осадка, он занимает более трети объема пруда, поэтому в летнее время наблюдается активное цветение водорослей.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на водоеме обустроят две зоны биоплато общей площадью 815 квадратных метров с водной растительностью, замедляющей зарастание. Берега Алтуфьевского пруда останутся откосными по всему периметру, бетонные плиты будут облицованы галькой.Завершить работы по реконструкции Алтуфьевского пруда планируется в следующем году.

https://ria.ru/20220616/rekonstruktsiya-1795858840.html

https://ria.ru/20220928/rekonstruktsiya-1820030692.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, общество