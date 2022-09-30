https://ria.ru/20220930/regiony-1820746285.html
Новгородский губернатор прокомментировал вхождение новых регионов в Россию
Новгородский губернатор прокомментировал вхождение новых регионов в Россию - РИА Новости, 30.09.2022
Новгородский губернатор прокомментировал вхождение новых регионов в Россию
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал заключение договоров о принятии в состав России новых регионов восстановлением исторической правды и... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:04
2022-09-30T20:04
2022-09-30T20:04
новгородская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
андрей никитин (политик)
общество
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал заключение договоров о принятии в состав России новых регионов восстановлением исторической правды и началом восстановления страны, где невозможен нацизм.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."Безусловно, мы приветствуем четыре новых субъекта в составе нашей великой страны… Тот день, когда в Великий Новгород прибыл президент – день 1160-летия основания России, является еще и днем 1140-летия присоединения Киева к Новгороду. Поэтому для новгородцев то, что произошло сегодня, абсолютно разумно. Это всего лишь восстановление исторической правды", - сказал Никитин, слова которого приводит пресс-служба правительства региона."Лично для меня это событие означает начало восстановления страны, в которой я родился, той страны, где не было неравенства по национальности, где невозможен был нацизм и фашизм. Конечно, Советский Союз никто не вернет, но те, кто хочет жить в России, быть с Россией, должны иметь эту возможность", - добавил губернатор Новгородской области.Никитин заверил, что регион продолжит оказывать помощь подшефному Васильевскому району Запорожской области."У нас эта работа не останавливалась. Специалисты оттуда приезжают к нам, наши специалисты работают там. Думаю, в ближайшее время мы с главой Запорожской области и с руководством Васильевского района встретимся и проговорим основные вопросы. Задачи подготовки к осеннему сезону мы вместе реализовали, дальше будем смотреть, что будем делать по приоритетам", - отметил он.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, россия, референдумы на освобожденных территориях, андрей никитин (политик), общество, владимир путин
Новгородская область, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Андрей Никитин (политик), Общество, Владимир Путин
Новгородский губернатор прокомментировал вхождение новых регионов в Россию
Новгородский губернатор Никитин о новых регионах: это восстановление исторической правды
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал
заключение договоров о принятии в состав России новых регионов восстановлением исторической правды и началом восстановления страны, где невозможен нацизм.
Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
"Безусловно, мы приветствуем четыре новых субъекта в составе нашей великой страны… Тот день, когда в Великий Новгород прибыл президент – день 1160-летия основания России, является еще и днем 1140-летия присоединения Киева к Новгороду. Поэтому для новгородцев то, что произошло сегодня, абсолютно разумно. Это всего лишь восстановление исторической правды", - сказал Никитин, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
"Лично для меня это событие означает начало восстановления страны, в которой я родился, той страны, где не было неравенства по национальности, где невозможен был нацизм и фашизм. Конечно, Советский Союз никто не вернет, но те, кто хочет жить в России, быть с Россией, должны иметь эту возможность", - добавил губернатор Новгородской области.
Никитин заверил, что регион продолжит оказывать помощь подшефному Васильевскому району Запорожской области.
"У нас эта работа не останавливалась. Специалисты оттуда приезжают к нам, наши специалисты работают там. Думаю, в ближайшее время мы с главой Запорожской области и с руководством Васильевского района встретимся и проговорим основные вопросы. Задачи подготовки к осеннему сезону мы вместе реализовали, дальше будем смотреть, что будем делать по приоритетам", - отметил он.