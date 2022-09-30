https://ria.ru/20220930/regiony-1820746285.html

Новгородский губернатор прокомментировал вхождение новых регионов в Россию

Новгородский губернатор прокомментировал вхождение новых регионов в Россию - РИА Новости, 30.09.2022

Новгородский губернатор прокомментировал вхождение новых регионов в Россию

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал заключение договоров о принятии в состав России новых регионов восстановлением исторической правды и... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:04

2022-09-30T20:04

2022-09-30T20:04

новгородская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

андрей никитин (политик)

общество

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал заключение договоров о принятии в состав России новых регионов восстановлением исторической правды и началом восстановления страны, где невозможен нацизм.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."Безусловно, мы приветствуем четыре новых субъекта в составе нашей великой страны… Тот день, когда в Великий Новгород прибыл президент – день 1160-летия основания России, является еще и днем 1140-летия присоединения Киева к Новгороду. Поэтому для новгородцев то, что произошло сегодня, абсолютно разумно. Это всего лишь восстановление исторической правды", - сказал Никитин, слова которого приводит пресс-служба правительства региона."Лично для меня это событие означает начало восстановления страны, в которой я родился, той страны, где не было неравенства по национальности, где невозможен был нацизм и фашизм. Конечно, Советский Союз никто не вернет, но те, кто хочет жить в России, быть с Россией, должны иметь эту возможность", - добавил губернатор Новгородской области.Никитин заверил, что регион продолжит оказывать помощь подшефному Васильевскому району Запорожской области."У нас эта работа не останавливалась. Специалисты оттуда приезжают к нам, наши специалисты работают там. Думаю, в ближайшее время мы с главой Запорожской области и с руководством Васильевского района встретимся и проговорим основные вопросы. Задачи подготовки к осеннему сезону мы вместе реализовали, дальше будем смотреть, что будем делать по приоритетам", - отметил он.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

https://ria.ru/20220928/rezidenty-1820061251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новгородская область, россия, референдумы на освобожденных территориях, андрей никитин (политик), общество, владимир путин