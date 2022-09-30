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Жители Приамурья вышли на митинг в поддержку референдумов - РИА Новости, 30.09.2022
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Жители Приамурья вышли на митинг в поддержку референдумов
Жители Приамурья вышли на митинг в поддержку референдумов - РИА Новости, 30.09.2022
Жители Приамурья вышли на митинг в поддержку референдумов
Митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошёл в Благовещенске, сообщает пресс-служба правительства Амурской... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:31
2022-09-30T14:31
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен – РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошёл в Благовещенске, сообщает пресс-служба правительства Амурской области."Сегодня в столице Амурской области на площади ДК Профсоюзов состоялся митинг-концерт в поддержку прошедших референдумов по вхождению четырёх территорий в состав России, а также в поддержку решений Президента (РФ, Владимира Путина - ред.) и российской армии. В патриотической акции приняли участие представители общественных, молодежных, ветеранских организаций, студенты, граждане с активной жизненной позицией", - говорится в сообщении.Как отмечает пресс-служба администрации Благовещенска, на площадке у ДК Профсоюзов, несмотря на дождь, собрались около тысячи жителей города разных возрастов. Многие из них держали в руках флаги России. Перед участниками митинга с песнями выступили артисты Амурского областного дома народного творчества.Амурчане выразили не только поддержку жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сделавших важный исторический выбор, но и свою солидарность с теми, кто защищает безопасность России и борется за сохранение исторической правды, отмечают в правительстве региона.Подобные акции сегодня проходят по всей стране.
https://ria.ru/20220930/kontsert-1820583665.html
https://ria.ru/20220928/samoopredelenie-1820129754.html
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
14:31 30.09.2022
 
Жители Приамурья вышли на митинг в поддержку референдумов

Митинг в поддержку референдумов на освобожденных территориях прошел в Благовещенске

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГолосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен – РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошёл в Благовещенске, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
"Сегодня в столице Амурской области на площади ДК Профсоюзов состоялся митинг-концерт в поддержку прошедших референдумов по вхождению четырёх территорий в состав России, а также в поддержку решений Президента (РФ, Владимира Путина - ред.) и российской армии. В патриотической акции приняли участие представители общественных, молодежных, ветеранских организаций, студенты, граждане с активной жизненной позицией", - говорится в сообщении.
Сбор зрителей перед концертом в честь вхождения новых территорий - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 11:05
На Красной площади завершают подготовку к концерту в поддержку референдумов
Как отмечает пресс-служба администрации Благовещенска, на площадке у ДК Профсоюзов, несмотря на дождь, собрались около тысячи жителей города разных возрастов. Многие из них держали в руках флаги России. Перед участниками митинга с песнями выступили артисты Амурского областного дома народного творчества.
Амурчане выразили не только поддержку жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сделавших важный исторический выбор, но и свою солидарность с теми, кто защищает безопасность России и борется за сохранение исторической правды, отмечают в правительстве региона.
Подобные акции сегодня проходят по всей стране.
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 18:14
Случаи самоопределения территорий в мире
 
Владимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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