Жители Приамурья вышли на митинг в поддержку референдумов
Митинг в поддержку референдумов на освобожденных территориях прошел в Благовещенске
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГолосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен – РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошёл в Благовещенске, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
"Сегодня в столице Амурской области на площади ДК Профсоюзов состоялся митинг-концерт в поддержку прошедших референдумов по вхождению четырёх территорий в состав России, а также в поддержку решений Президента (РФ, Владимира Путина - ред.) и российской армии. В патриотической акции приняли участие представители общественных, молодежных, ветеранских организаций, студенты, граждане с активной жизненной позицией", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба администрации Благовещенска, на площадке у ДК Профсоюзов, несмотря на дождь, собрались около тысячи жителей города разных возрастов. Многие из них держали в руках флаги России. Перед участниками митинга с песнями выступили артисты Амурского областного дома народного творчества.
Амурчане выразили не только поддержку жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сделавших важный исторический выбор, но и свою солидарность с теми, кто защищает безопасность России и борется за сохранение исторической правды, отмечают в правительстве региона.
Подобные акции сегодня проходят по всей стране.
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