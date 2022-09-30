https://ria.ru/20220930/referendumy-1820594498.html

Жители Приамурья вышли на митинг в поддержку референдумов

Жители Приамурья вышли на митинг в поддержку референдумов - РИА Новости, 30.09.2022

Жители Приамурья вышли на митинг в поддержку референдумов

Митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошёл в Благовещенске, сообщает пресс-служба правительства Амурской... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:31

2022-09-30T14:31

2022-09-30T14:31

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819879359_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6067b19bce5583343028af661a2def8c.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен – РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошёл в Благовещенске, сообщает пресс-служба правительства Амурской области."Сегодня в столице Амурской области на площади ДК Профсоюзов состоялся митинг-концерт в поддержку прошедших референдумов по вхождению четырёх территорий в состав России, а также в поддержку решений Президента (РФ, Владимира Путина - ред.) и российской армии. В патриотической акции приняли участие представители общественных, молодежных, ветеранских организаций, студенты, граждане с активной жизненной позицией", - говорится в сообщении.Как отмечает пресс-служба администрации Благовещенска, на площадке у ДК Профсоюзов, несмотря на дождь, собрались около тысячи жителей города разных возрастов. Многие из них держали в руках флаги России. Перед участниками митинга с песнями выступили артисты Амурского областного дома народного творчества.Амурчане выразили не только поддержку жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сделавших важный исторический выбор, но и свою солидарность с теми, кто защищает безопасность России и борется за сохранение исторической правды, отмечают в правительстве региона.Подобные акции сегодня проходят по всей стране.

https://ria.ru/20220930/kontsert-1820583665.html

https://ria.ru/20220928/samoopredelenie-1820129754.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе