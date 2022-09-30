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На "Дзене" появился специальный раздел о частичной мобилизации
На "Дзене" появился специальный раздел о частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
На "Дзене" появился специальный раздел о частичной мобилизации
Специальный раздел, посвященный частичной мобилизации, появился в разделе "Новости" на "Дзене". РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:05
2022-09-30T11:05
2022-09-30T11:05
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
медиа - общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специальный раздел, посвященный частичной мобилизации, появился в разделе "Новости" на "Дзене"."Частичная мобилизация", - такая надпись расположения в разделе "Новости" под поисковиком. В данном разделе собраны все новости по данной тематике.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, медиа - общество
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Медиа - Общество
На "Дзене" появился специальный раздел о частичной мобилизации
На "Дзене" появился специальный раздел о частичной мобилизации в разделе "Новости"
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Специальный раздел
, посвященный частичной мобилизации, появился в разделе "Новости" на "Дзене".
"Частичная мобилизация", - такая надпись расположения в разделе "Новости" под поисковиком. В данном разделе собраны все новости по данной тематике.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.