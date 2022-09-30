https://ria.ru/20220930/razdel-1820529082.html

На "Дзене" появился специальный раздел о частичной мобилизации

На "Дзене" появился специальный раздел о частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022

На "Дзене" появился специальный раздел о частичной мобилизации

Специальный раздел, посвященный частичной мобилизации, появился в разделе "Новости" на "Дзене". РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:05

2022-09-30T11:05

2022-09-30T11:05

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

россия

медиа - общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специальный раздел, посвященный частичной мобилизации, появился в разделе "Новости" на "Дзене"."Частичная мобилизация", - такая надпись расположения в разделе "Новости" под поисковиком. В данном разделе собраны все новости по данной тематике.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, россия, медиа - общество