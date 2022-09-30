https://ria.ru/20220930/rassledovanie-1820729239.html
Блинкен заявил, что США поддерживают расследование ЧП на "Северном потоке"
Блинкен заявил, что США поддерживают расследование ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 30.09.2022
Блинкен заявил, что США поддерживают расследование ЧП на "Северном потоке"
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают расследование аварии на "Северном потоке" и не станут опережать своими догадками его результаты. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:14
2022-09-30T19:14
2022-09-30T19:55
сша
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
энтони блинкен
европа
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают расследование аварии на "Северном потоке" и не станут опережать своими догадками его результаты."Я не хотел бы забегать вперед расследования, которое ведется в Европе и которому США готовы оказать всяческое содействие", - сказал он на пресс-конференции.
https://ria.ru/20220930/vzryv-1820708543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, энтони блинкен, европа
США, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, Энтони Блинкен, Европа
19:14 30.09.2022 (обновлено: 19:55 30.09.2022)
Блинкен заявил, что США поддерживают расследование ЧП на "Северном потоке"
Блоинкен: США не будут опережать догадками итоги расследование ЧП на "Северном потоке"