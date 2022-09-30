https://ria.ru/20220930/rassledovanie-1820729239.html

Блинкен заявил, что США поддерживают расследование ЧП на "Северном потоке"

Блинкен заявил, что США поддерживают расследование ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 30.09.2022

Блинкен заявил, что США поддерживают расследование ЧП на "Северном потоке"

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают расследование аварии на "Северном потоке" и не станут опережать своими догадками его результаты. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:14

2022-09-30T19:14

2022-09-30T19:55

сша

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

энтони блинкен

европа

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают расследование аварии на "Северном потоке" и не станут опережать своими догадками его результаты."Я не хотел бы забегать вперед расследования, которое ведется в Европе и которому США готовы оказать всяческое содействие", - сказал он на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220930/vzryv-1820708543.html

сша

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

сша, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, энтони блинкен, европа