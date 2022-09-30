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Блинкен заявил, что США поддерживают расследование ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 30.09.2022
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Блинкен заявил, что США поддерживают расследование ЧП на "Северном потоке"
Блинкен заявил, что США поддерживают расследование ЧП на "Северном потоке" - РИА Новости, 30.09.2022
Блинкен заявил, что США поддерживают расследование ЧП на "Северном потоке"
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают расследование аварии на "Северном потоке" и не станут опережать своими догадками его результаты. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:14
2022-09-30T19:55
сша
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
энтони блинкен
европа
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают расследование аварии на "Северном потоке" и не станут опережать своими догадками его результаты."Я не хотел бы забегать вперед расследования, которое ведется в Европе и которому США готовы оказать всяческое содействие", - сказал он на пресс-конференции.
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сша, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, энтони блинкен, европа
США, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, Энтони Блинкен, Европа
19:14 30.09.2022 (обновлено: 19:55 30.09.2022)
 
Блинкен заявил, что США поддерживают расследование ЧП на "Северном потоке"

Блоинкен: США не будут опережать догадками итоги расследование ЧП на "Северном потоке"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают расследование аварии на "Северном потоке" и не станут опережать своими догадками его результаты.
"Я не хотел бы забегать вперед расследования, которое ведется в Европе и которому США готовы оказать всяческое содействие", - сказал он на пресс-конференции.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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СШАСеверный потокАвария на "Северных потоках"В миреЭнтони БлинкенЕвропа
 
 
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