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Пентагон заключил контракт на обслуживание радаров для нужд Киева - РИА Новости, 30.09.2022
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Пентагон заключил контракт на обслуживание радаров для нужд Киева
Пентагон заключил контракт на обслуживание радаров для нужд Киева - РИА Новости, 30.09.2022
Пентагон заключил контракт на обслуживание радаров для нужд Киева
Министерство обороны США заключило контракт с местным производителем средств связи и военного оборудования SRCTec на сумму почти 12,1 миллиона долларов на... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T00:59
2022-09-30T01:01
в мире
министерство обороны сша
украина
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с местным производителем средств связи и военного оборудования SRCTec на сумму почти 12,1 миллиона долларов на обслуживание радиолокационных радаров UKR/TPQ-50 для нужд украинской армии, говорится в распространенном в четверг заявлении Пентагона.Как сообщили в ведомстве, точная стоимость контракта оценивается в 12 096 538 долларов. Работы будут проводиться в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк, где и расположена штаб-квартира оборонного подрядчика.Ориентировочная дата выполнения заказа – 30 июня 2023 года. При этом финансирование на данные работы, как уточняется, пойдет из ассигнований на "содействие безопасности Украины" на 2022 финансовый год.
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в мире, министерство обороны сша, украина
В мире, Министерство обороны США, Украина
00:59 30.09.2022 (обновлено: 01:01 30.09.2022)
 
Пентагон заключил контракт на обслуживание радаров для нужд Киева

Пентагон заключил контракт на 12 миллионов долларов на обслуживание радаров для нужд Киева

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с местным производителем средств связи и военного оборудования SRCTec на сумму почти 12,1 миллиона долларов на обслуживание радиолокационных радаров UKR/TPQ-50 для нужд украинской армии, говорится в распространенном в четверг заявлении Пентагона.
Как сообщили в ведомстве, точная стоимость контракта оценивается в 12 096 538 долларов. Работы будут проводиться в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк, где и расположена штаб-квартира оборонного подрядчика.
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Пентагон: поставки новых РСЗО HIMARS Киеву рассчитаны на несколько лет
Ориентировочная дата выполнения заказа – 30 июня 2023 года. При этом финансирование на данные работы, как уточняется, пойдет из ассигнований на "содействие безопасности Украины" на 2022 финансовый год.
 
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