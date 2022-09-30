https://ria.ru/20220930/radary-1820479849.html

Пентагон заключил контракт на обслуживание радаров для нужд Киева

Пентагон заключил контракт на обслуживание радаров для нужд Киева - РИА Новости, 30.09.2022

Пентагон заключил контракт на обслуживание радаров для нужд Киева

Министерство обороны США заключило контракт с местным производителем средств связи и военного оборудования SRCTec на сумму почти 12,1 миллиона долларов на... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T00:59

2022-09-30T00:59

2022-09-30T01:01

в мире

министерство обороны сша

украина

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с местным производителем средств связи и военного оборудования SRCTec на сумму почти 12,1 миллиона долларов на обслуживание радиолокационных радаров UKR/TPQ-50 для нужд украинской армии, говорится в распространенном в четверг заявлении Пентагона.Как сообщили в ведомстве, точная стоимость контракта оценивается в 12 096 538 долларов. Работы будут проводиться в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк, где и расположена штаб-квартира оборонного подрядчика.Ориентировочная дата выполнения заказа – 30 июня 2023 года. При этом финансирование на данные работы, как уточняется, пойдет из ассигнований на "содействие безопасности Украины" на 2022 финансовый год.

https://ria.ru/20220928/postavki-1820208264.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, министерство обороны сша, украина