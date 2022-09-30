https://ria.ru/20220930/putin-1820634407.html

Путин и Пасечник подписали договор о принятии ЛНР в состав России

Путин и Пасечник подписали договор о принятии ЛНР в состав России - РИА Новости, 30.09.2022

Путин и Пасечник подписали договор о принятии ЛНР в состав России

Президент России Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали договор о присоединении региона к России. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:57

2022-09-30T15:57

2022-09-30T16:20

россия

луганская народная республика

владимир путин

леонид пасечник

референдум в донбассе

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в мире

украина

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали договор о присоединении региона к России.Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, референдум в донбассе, лнр, в мире, украина