https://ria.ru/20220930/putin-1820634407.html
Путин и Пасечник подписали договор о принятии ЛНР в состав России
Путин и Пасечник подписали договор о принятии ЛНР в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
Путин и Пасечник подписали договор о принятии ЛНР в состав России
Президент России Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали договор о присоединении региона к России. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:57
2022-09-30T15:57
2022-09-30T16:20
россия
луганская народная республика
владимир путин
леонид пасечник
референдум в донбассе
лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали договор о присоединении региона к России.Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, референдум в донбассе, лнр, в мире, украина
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Референдум в Донбассе, ЛНР, В мире, Украина
15:57 30.09.2022 (обновлено: 16:20 30.09.2022)
Путин и Пасечник подписали договор о принятии ЛНР в состав России
Путин и глава ЛНР Пасечник подписали договор о принятии республики в состав России