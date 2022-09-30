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Путин и Пасечник подписали договор о принятии ЛНР в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин и Пасечник подписали договор о принятии ЛНР в состав России
Путин и Пасечник подписали договор о принятии ЛНР в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
Путин и Пасечник подписали договор о принятии ЛНР в состав России
Президент России Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали договор о присоединении региона к России. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:57
2022-09-30T16:20
россия
луганская народная республика
владимир путин
леонид пасечник
референдум в донбассе
лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали договор о присоединении региона к России.Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий.
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россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, референдум в донбассе, лнр, в мире, украина
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Референдум в Донбассе, ЛНР, В мире, Украина
15:57 30.09.2022 (обновлено: 16:20 30.09.2022)
 
Путин и Пасечник подписали договор о принятии ЛНР в состав России

Путин и глава ЛНР Пасечник подписали договор о принятии республики в состав России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали договор о присоединении региона к России.
Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинЛеонид ПасечникРеферендум в ДонбассеЛНРВ миреУкраина
 
 
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