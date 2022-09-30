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США хотят сломить Россию, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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США хотят сломить Россию, заявил Путин
США хотят сломить Россию, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
США хотят сломить Россию, заявил Путин
США, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, пытаются сломить Россию и другие суверенные государства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:50
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сша
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, пытаются сломить Россию и другие суверенные государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им (США) нужно во что бы то ни стало сломить Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.Также глава государства выразил опасение, что США могут воспользоваться "известной формулой "Война все спишет".
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сша, россия, в мире, владимир путин
США, Россия, В мире, Владимир Путин
15:50 30.09.2022 (обновлено: 16:02 30.09.2022)
 
США хотят сломить Россию, заявил Путин

Президент Путин: США хотят сломить Россию, чтобы выпутаться из клубка противоречий

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкТрансляция подписания договора о вступлении в РФ новых территорий в Екатеринбурге
Трансляция подписания договора о вступлении в РФ новых территорий в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, пытаются сломить Россию и другие суверенные государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им (США) нужно во что бы то ни стало сломить Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
Также глава государства выразил опасение, что США могут воспользоваться "известной формулой "Война все спишет".
Начавшийся слом западной гегемонии необратим – Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:55
Путин заявил о необратимости начавшегося слома западной гегемонии
 
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