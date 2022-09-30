https://ria.ru/20220930/putin-1820630160.html

США хотят сломить Россию, заявил Путин

США хотят сломить Россию, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

США хотят сломить Россию, заявил Путин

США, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, пытаются сломить Россию и другие суверенные государства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:50

2022-09-30T15:50

2022-09-30T16:02

сша

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, пытаются сломить Россию и другие суверенные государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им (США) нужно во что бы то ни стало сломить Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.Также глава государства выразил опасение, что США могут воспользоваться "известной формулой "Война все спишет".

https://ria.ru/20220930/gegemoniya-1820633006.html

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, в мире, владимир путин