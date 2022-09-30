https://ria.ru/20220930/putin-1820627606.html

Вашингтон пытается сдерживать Россию, Китай и Иран, заявил Путин

Вашингтон пытается сдерживать Россию, Китай и Иран, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Вашингтон пытается сдерживать Россию, Китай и Иран, заявил Путин

США сейчас занимаются сдерживанием России, Китая и Ирана, на очереди другие страны, а также нынешние партнеры и союзники Вашингтона, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:47

2022-09-30T15:47

2022-09-30T15:58

россия

китай

иран

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США сейчас занимаются сдерживанием России, Китая и Ирана, на очереди другие страны, а также нынешние партнеры и союзники Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана. Полагаю, что на очереди и другие страны Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, а также нынешние партнеры и союзники США", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220930/demokratiya-1820623633.html

россия

китай

иран

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, иран, в мире, владимир путин