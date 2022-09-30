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Вашингтон пытается сдерживать Россию, Китай и Иран, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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Вашингтон пытается сдерживать Россию, Китай и Иран, заявил Путин
Вашингтон пытается сдерживать Россию, Китай и Иран, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Вашингтон пытается сдерживать Россию, Китай и Иран, заявил Путин
США сейчас занимаются сдерживанием России, Китая и Ирана, на очереди другие страны, а также нынешние партнеры и союзники Вашингтона, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:47
2022-09-30T15:58
россия
китай
иран
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США сейчас занимаются сдерживанием России, Китая и Ирана, на очереди другие страны, а также нынешние партнеры и союзники Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана. Полагаю, что на очереди и другие страны Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, а также нынешние партнеры и союзники США", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
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россия, китай, иран, в мире, владимир путин
Россия, Китай, Иран, В мире, Владимир Путин
15:47 30.09.2022 (обновлено: 15:58 30.09.2022)
 
Вашингтон пытается сдерживать Россию, Китай и Иран, заявил Путин

Президент Путин: США пытаются сдерживать Россию, Китай и Иран, на очереди другие страны

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США сейчас занимаются сдерживанием России, Китая и Ирана, на очереди другие страны, а также нынешние партнеры и союзники Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана. Полагаю, что на очереди и другие страны Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, а также нынешние партнеры и союзники США", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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