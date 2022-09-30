https://ria.ru/20220930/putin-1820620353.html
Запад рассчитывает на безнаказанность, заявил Путин
Запад рассчитывает на безнаказанность, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Запад рассчитывает на безнаказанность, заявил Путин
Запад рассчитывает на безнаказанность, до сих пор ему все сходило с рук, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:34
2022-09-30T15:34
2022-09-30T15:45
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад рассчитывает на безнаказанность, до сих пор ему все сходило с рук, заявил президент России Владимир Путин."Запад рассчитывает на безнаказанность. На то, что ему все сойдет с рук. Собственно говоря, все и сходило с рук до сих пор", - сказал Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20220930/putin-1820623508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия
15:34 30.09.2022 (обновлено: 15:45 30.09.2022)
Запад рассчитывает на безнаказанность, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Запад рассчитывает на безнаказанность