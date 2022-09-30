https://ria.ru/20220930/putin-1820620353.html

Запад рассчитывает на безнаказанность, заявил Путин

Запад рассчитывает на безнаказанность, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Запад рассчитывает на безнаказанность, заявил Путин

Запад рассчитывает на безнаказанность, до сих пор ему все сходило с рук, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:34

2022-09-30T15:34

2022-09-30T15:45

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад рассчитывает на безнаказанность, до сих пор ему все сходило с рук, заявил президент России Владимир Путин."Запад рассчитывает на безнаказанность. На то, что ему все сойдет с рук. Собственно говоря, все и сходило с рук до сих пор", - сказал Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220930/putin-1820623508.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия