https://ria.ru/20220930/putin-1820619122.html
Запад делает все для сохранения неоколониальной системы, заявил Путин
Запад делает все для сохранения неоколониальной системы, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Запад делает все для сохранения неоколониальной системы, заявил Путин
Запад пытается сделать все, чтобы неоколониальная система сохранилась, продолжая проводить грабительскую политику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:32
2022-09-30T15:32
2022-09-30T15:37
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3816308d4253b75642a92e854470f7a4.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад пытается сделать все, чтобы неоколониальная система сохранилась, продолжая проводить грабительскую политику, заявил президент РФ Владимир Путин."Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона", - сказал он на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20220827/lavrov-1812500712.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_51f9737ce52cf4da32754fa0f2807546.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин
Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин
15:32 30.09.2022 (обновлено: 15:37 30.09.2022)
Запад делает все для сохранения неоколониальной системы, заявил Путин
Путин: Запад пытается делать все, чтобы сохранить неоколониальную систему