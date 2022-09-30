https://ria.ru/20220930/putin-1820619122.html

Запад делает все для сохранения неоколониальной системы, заявил Путин

Запад делает все для сохранения неоколониальной системы, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Запад делает все для сохранения неоколониальной системы, заявил Путин

Запад пытается сделать все, чтобы неоколониальная система сохранилась, продолжая проводить грабительскую политику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:32

2022-09-30T15:32

2022-09-30T15:37

частичная мобилизация в россии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад пытается сделать все, чтобы неоколониальная система сохранилась, продолжая проводить грабительскую политику, заявил президент РФ Владимир Путин."Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона", - сказал он на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220827/lavrov-1812500712.html

россия

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2022

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частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин