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Запад делает все для сохранения неоколониальной системы, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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Запад делает все для сохранения неоколониальной системы, заявил Путин
Запад делает все для сохранения неоколониальной системы, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Запад делает все для сохранения неоколониальной системы, заявил Путин
Запад пытается сделать все, чтобы неоколониальная система сохранилась, продолжая проводить грабительскую политику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:32
2022-09-30T15:37
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад пытается сделать все, чтобы неоколониальная система сохранилась, продолжая проводить грабительскую политику, заявил президент РФ Владимир Путин."Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона", - сказал он на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
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частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин
Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин
15:32 30.09.2022 (обновлено: 15:37 30.09.2022)
 
Запад делает все для сохранения неоколониальной системы, заявил Путин

Путин: Запад пытается делать все, чтобы сохранить неоколониальную систему

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад пытается сделать все, чтобы неоколониальная система сохранилась, продолжая проводить грабительскую политику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона", - сказал он на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 11:44
Лавров: Россия отвергает навязанный Западом неоколониальный порядок
 
Частичная мобилизация в РоссииРоссияВладимир Путин
 
 
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