https://ria.ru/20220930/putin-1820617851.html
Жители освобожденных территорий станут гражданами России, заявил Путин
Жители освобожденных территорий станут гражданами России, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Жители освобожденных территорий станут гражданами России, заявил Путин
Президент России Владимир Путин обратился к Киеву и Западу: люди ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:29
2022-09-30T15:29
2022-09-30T15:38
в мире
россия
киев
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
совет безопасности оон
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к Киеву и Западу: люди ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами."Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все - люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
https://ria.ru/20220930/pravila-1820621970.html
https://ria.ru/20220930/putin-1820620353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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15:29 30.09.2022 (обновлено: 15:38 30.09.2022)
Жители освобожденных территорий станут гражданами России, заявил Путин
Путин: жители ДНР, ЛНР и освобожденных территорий становятся гражданами России навсегда