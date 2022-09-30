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Жители освобожденных территорий станут гражданами России, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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Жители освобожденных территорий станут гражданами России, заявил Путин
Жители освобожденных территорий станут гражданами России, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Жители освобожденных территорий станут гражданами России, заявил Путин
Президент России Владимир Путин обратился к Киеву и Западу: люди ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:29
2022-09-30T15:38
в мире
россия
киев
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
совет безопасности оон
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к Киеву и Западу: люди ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами."Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все - люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
https://ria.ru/20220930/pravila-1820621970.html
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киев
донецкая народная республика
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в мире, россия, киев, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, совет безопасности оон, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Совет Безопасности ООН, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
15:29 30.09.2022 (обновлено: 15:38 30.09.2022)
 
Жители освобожденных территорий станут гражданами России, заявил Путин

Путин: жители ДНР, ЛНР и освобожденных территорий становятся гражданами России навсегда

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к Киеву и Западу: люди ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами.
"Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все - люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:37
Россия не будет жить по правилам Запада, заявил Путин
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Женщина смотрит телевизионную трансляцию выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:34
Запад рассчитывает на безнаказанность, заявил Путин
 
В миреРоссияКиевДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаСовет Безопасности ООНРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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