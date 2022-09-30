https://ria.ru/20220930/putin-1820617851.html

Жители освобожденных территорий станут гражданами России, заявил Путин

Жители освобожденных территорий станут гражданами России, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Жители освобожденных территорий станут гражданами России, заявил Путин

Президент России Владимир Путин обратился к Киеву и Западу: люди ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:29

2022-09-30T15:29

2022-09-30T15:38

в мире

россия

киев

донецкая народная республика

владимир путин

луганская народная республика

совет безопасности оон

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820648020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a4e691d87673dc7c16f6056dcfb9448.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к Киеву и Западу: люди ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами."Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все - люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.

https://ria.ru/20220930/pravila-1820621970.html

https://ria.ru/20220930/putin-1820620353.html

россия

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, совет безопасности оон, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе