15:27 30.09.2022 (обновлено: 15:44 30.09.2022)
Решение 1991 года не было основано на мнении людей, заявил Путин
Президент Путин напомнил. что решение 1991 года не было основано на мнении людей
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Последние советские руководители развалили Россию, поставили народ перед фактом, не понимая последствий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
"Последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом", - заключил Путин и добавил, что допускает, что те правители не понимали, что делают "и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет".