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Решение 1991 года не было основано на мнении людей, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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Решение 1991 года не было основано на мнении людей, заявил Путин
Решение 1991 года не было основано на мнении людей, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Решение 1991 года не было основано на мнении людей, заявил Путин
Последние советские руководители развалили Россию, поставили народ перед фактом, не понимая последствий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:27
2022-09-30T15:44
общество
владимир путин
россия
ссср
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Последние советские руководители развалили Россию, поставили народ перед фактом, не понимая последствий, заявил президент РФ Владимир Путин."В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов."Последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом", - заключил Путин и добавил, что допускает, что те правители не понимали, что делают "и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет".
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общество, владимир путин, россия, ссср, политика
Общество, Владимир Путин, Россия, СССР, Политика
15:27 30.09.2022 (обновлено: 15:44 30.09.2022)
 
Решение 1991 года не было основано на мнении людей, заявил Путин

Президент Путин напомнил. что решение 1991 года не было основано на мнении людей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Последние советские руководители развалили Россию, поставили народ перед фактом, не понимая последствий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
"Последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом", - заключил Путин и добавил, что допускает, что те правители не понимали, что делают "и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:25
Россия не стремится к возвращению СССР, заявил Путин
 
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