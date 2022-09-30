https://ria.ru/20220930/putin-1820614567.html
Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью
Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью - РИА Новости, 30.09.2022
Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью
Президент России Владимир Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью, упомянул погибших в Донбассе героев. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:23
2022-09-30T15:23
2022-09-30T15:47
одесса
донбасс
хатынь
владимир путин
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью, упомянул погибших в Донбассе героев."Мы всегда будем помнить героев "Русской весны", тех, кто не смирился в 2014 году неонацистским государственном переворотом на Украине. Всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить, – это воины Донбасса, мученики одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.Он также отметил роль ополченцев и добровольцев, мирных жителей и народных героев."Это добровольцы и ополченцы, это и мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящие народные лидеры Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Качура и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики Сергей Горенко, это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов, все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220929/fuchedzhi-1820270762.html
одесса
донбасс
хатынь
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, донбасс, хатынь, владимир путин, украина, россия
Одесса, Донбасс, Хатынь, Владимир Путин, Украина, Россия
15:23 30.09.2022 (обновлено: 15:47 30.09.2022)
Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью
Президент Путин сравнил трагедию в Одессе в 2014 году с Хатынью