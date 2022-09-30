Рейтинг@Mail.ru
Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/putin-1820614567.html
Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью
Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью - РИА Новости, 30.09.2022
Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью
Президент России Владимир Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью, упомянул погибших в Донбассе героев. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:23
2022-09-30T15:47
одесса
донбасс
хатынь
владимир путин
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью, упомянул погибших в Донбассе героев."Мы всегда будем помнить героев "Русской весны", тех, кто не смирился в 2014 году неонацистским государственном переворотом на Украине. Всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить, – это воины Донбасса, мученики одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.Он также отметил роль ополченцев и добровольцев, мирных жителей и народных героев."Это добровольцы и ополченцы, это и мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящие народные лидеры Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Качура и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики Сергей Горенко, это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов, все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220929/fuchedzhi-1820270762.html
одесса
донбасс
хатынь
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, донбасс, хатынь, владимир путин, украина, россия
Одесса, Донбасс, Хатынь, Владимир Путин, Украина, Россия
15:23 30.09.2022 (обновлено: 15:47 30.09.2022)
 
Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью

Президент Путин сравнил трагедию в Одессе в 2014 году с Хатынью

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью, упомянул погибших в Донбассе героев.
"Мы всегда будем помнить героев "Русской весны", тех, кто не смирился в 2014 году неонацистским государственном переворотом на Украине. Всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить, – это воины Донбасса, мученики одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
Он также отметил роль ополченцев и добровольцев, мирных жителей и народных героев.
"Это добровольцы и ополченцы, это и мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящие народные лидеры Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Качура и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики Сергей Горенко, это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов, все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции", - сказал Путин.
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 11:48Специальная военная операция на Украине
Экс-замглавы милиции Одессы будут судить заочно по делу о событиях 2 мая
 
ОдессаДонбассХатыньВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала