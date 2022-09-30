https://ria.ru/20220930/putin-1820614567.html

Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью

Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью - РИА Новости, 30.09.2022

Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью

Президент России Владимир Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью, упомянул погибших в Донбассе героев. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:23

2022-09-30T15:23

2022-09-30T15:47

одесса

донбасс

хатынь

владимир путин

украина

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью, упомянул погибших в Донбассе героев."Мы всегда будем помнить героев "Русской весны", тех, кто не смирился в 2014 году неонацистским государственном переворотом на Украине. Всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить, – это воины Донбасса, мученики одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.Он также отметил роль ополченцев и добровольцев, мирных жителей и народных героев."Это добровольцы и ополченцы, это и мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящие народные лидеры Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Качура и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики Сергей Горенко, это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов, все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220929/fuchedzhi-1820270762.html

одесса

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

одесса, донбасс, хатынь, владимир путин, украина, россия