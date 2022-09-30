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Путин не планирует разговора с генсеком ООН - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин не планирует разговора с генсеком ООН
Путин не планирует разговора с генсеком ООН - РИА Новости, 30.09.2022
Путин не планирует разговора с генсеком ООН
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:31
2022-09-30T12:31
в мире
антониу гутерреш
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Гутерреш выступил с заявлением по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, любое решение об их присоединении не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Он заявил, что такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято". По его утверждению, прошедшие референдумы нельзя назвать подлинным выражением народной воли. В ответ на его слова постпредство РФ опубликовало комментарий, что Россия сожалеет, что генсек ООН Антониу Гутерреш решил сыграть роль в оказании влияния на позицию стран ООН перед обсуждением в Генассамблее темы референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Пока в планах каких-то разговоров нет. Но тем не менее российская сторона продолжит отстаивать свою позицию. И продолжит продвигать всю аргументацию, которая абсолютно однозначно показывает, что весь процесс происходит в рамках международного права", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как восприняли в Кремле заявление Гутерреша и планируется ли телефонный разговор с генсеком ООН.Он подчеркнул, что это процесс, который имеет "совсем недавние истории, прецеденты".
https://ria.ru/20220930/guterresh-1820483657.html
https://ria.ru/20220929/referendumy-1820433955.html
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в мире, антониу гутерреш, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
12:31 30.09.2022
 
Путин не планирует разговора с генсеком ООН

Пресс-секретарь Песков: Путин не планирует разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем

© Администрация Президента РоссииВладимир Путин
Владимир Путин
© Администрация Президента России
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Гутерреш выступил с заявлением по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, любое решение об их присоединении не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Он заявил, что такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято". По его утверждению, прошедшие референдумы нельзя назвать подлинным выражением народной воли. В ответ на его слова постпредство РФ опубликовало комментарий, что Россия сожалеет, что генсек ООН Антониу Гутерреш решил сыграть роль в оказании влияния на позицию стран ООН перед обсуждением в Генассамблее темы референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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Постпредство России при ООН осудило слова Гутерреша о референдумах
"Пока в планах каких-то разговоров нет. Но тем не менее российская сторона продолжит отстаивать свою позицию. И продолжит продвигать всю аргументацию, которая абсолютно однозначно показывает, что весь процесс происходит в рамках международного права", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как восприняли в Кремле заявление Гутерреша и планируется ли телефонный разговор с генсеком ООН.
Он подчеркнул, что это процесс, который имеет "совсем недавние истории, прецеденты".
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В миреАнтониу ГутеррешВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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