https://ria.ru/20220930/putin-1820559551.html

Путин не планирует разговора с генсеком ООН

Путин не планирует разговора с генсеком ООН - РИА Новости, 30.09.2022

Путин не планирует разговора с генсеком ООН

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:31

2022-09-30T12:31

2022-09-30T12:31

в мире

антониу гутерреш

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Гутерреш выступил с заявлением по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, любое решение об их присоединении не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Он заявил, что такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято". По его утверждению, прошедшие референдумы нельзя назвать подлинным выражением народной воли. В ответ на его слова постпредство РФ опубликовало комментарий, что Россия сожалеет, что генсек ООН Антониу Гутерреш решил сыграть роль в оказании влияния на позицию стран ООН перед обсуждением в Генассамблее темы референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Пока в планах каких-то разговоров нет. Но тем не менее российская сторона продолжит отстаивать свою позицию. И продолжит продвигать всю аргументацию, которая абсолютно однозначно показывает, что весь процесс происходит в рамках международного права", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как восприняли в Кремле заявление Гутерреша и планируется ли телефонный разговор с генсеком ООН.Он подчеркнул, что это процесс, который имеет "совсем недавние истории, прецеденты".

https://ria.ru/20220930/guterresh-1820483657.html

https://ria.ru/20220929/referendumy-1820433955.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

в мире, антониу гутерреш, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, генеральная ассамблея оон