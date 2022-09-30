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Польша не признала присоединение новых регионов к России - РИА Новости, 30.09.2022
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Польша не признала присоединение новых регионов к России
Польша не признала присоединение новых регионов к России - РИА Новости, 30.09.2022
Польша не признала присоединение новых регионов к России
Польша не признает присоединение к России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей и продолжит военную помощь Украине, говорится в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:23
2022-09-30T17:23
в мире
владимир путин
россия
польша
мид польши
украина
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ВАРШАВА, 30 сен - РИА Новости. Польша не признает присоединение к России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей и продолжит военную помощь Украине, говорится в заявлении МИД республики.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России."Министерство иностранных дел со всей решительностью осуждает незаконные акты "признания независимости" и "присоединения" к Российской Федерации оккупированных ею регионов Украины", - говорится в заявлении.По мнению МИД Польши, "украинские Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская области остаются в соответствии с международным правом частью Украины". Польша "не признаёт и не признает результатов псевдореферендумов, проведенных в этих областях 23-27 сентября этого года, а также обнародованных 29 и 30 сентября указов президента России об аннексии этих регионов".Позиция польского внешнеполитического ведомства состоит в том, что "эти акты представляют собой явное нарушение международного права и являются еще одной дерзкой попыткой России присвоить часть украинской территории". "Международное сообщество не может оставаться пассивным в отношении этого вопиющего нарушения основных принципов международного порядка", - говорится в заявлении.При этом Варшава призывает "к решительному и срочному усилению военной поддержки Украины и введению новых санкций против Российской Федерации". "Мы выступаем за продолжение усилий по полной международной изоляции Российской Федерации. Мы абсолютно признаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ", - говорится в заявлении.Со своей стороны Польша обещает продолжить военную помощь Украине.
https://ria.ru/20220930/slovakiya-1820672465.html
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в мире, владимир путин, россия, польша, мид польши, украина
В мире, Владимир Путин, Россия, Польша, МИД Польши, Украина
17:23 30.09.2022
 
Польша не признала присоединение новых регионов к России

Польша не признала присоединение новых регионов к России и продолжит помогать Украине

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 сен - РИА Новости. Польша не признает присоединение к России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей и продолжит военную помощь Украине, говорится в заявлении МИД республики.
Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.
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Словакия осудила присоединение новых регионов к России
"Министерство иностранных дел со всей решительностью осуждает незаконные акты "признания независимости" и "присоединения" к Российской Федерации оккупированных ею регионов Украины", - говорится в заявлении.
По мнению МИД Польши, "украинские Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская области остаются в соответствии с международным правом частью Украины". Польша "не признаёт и не признает результатов псевдореферендумов, проведенных в этих областях 23-27 сентября этого года, а также обнародованных 29 и 30 сентября указов президента России об аннексии этих регионов".
Позиция польского внешнеполитического ведомства состоит в том, что "эти акты представляют собой явное нарушение международного права и являются еще одной дерзкой попыткой России присвоить часть украинской территории". "Международное сообщество не может оставаться пассивным в отношении этого вопиющего нарушения основных принципов международного порядка", - говорится в заявлении.
При этом Варшава призывает "к решительному и срочному усилению военной поддержки Украины и введению новых санкций против Российской Федерации". "Мы выступаем за продолжение усилий по полной международной изоляции Российской Федерации. Мы абсолютно признаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ", - говорится в заявлении.
Со своей стороны Польша обещает продолжить военную помощь Украине.
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